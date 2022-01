Vecchio alerta que Maduro prepara el terreno para encarcelar a Guaidó - Runrun

Carlos Vecchio, al que el Gobierno de EE.UU, reconoce como embajador de Venezuela, denunció este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro ha dado «pasos tangibles» para detener al mandatario interino Juan Guaidó y otros dirigentes democráticos de su país.

«Aprovechando que el foco de la atención internacional está en el conflicto en Ucrania, la dictadura de Nicolás Maduro prepara el terreno para encarcelar al Presidente Interino Juan Guaidó, a diputados de la legítima Asamblea Nacional, periodistas, y líderes sociales y políticos que luchan por la democracia y la libertad», señaló Vecchio en un comunicado.

Vecchio detalló en el mencionado texto los «pasos tangibles» que a su juicio anuncian una posible detención de Guaidó y otros opositores y dijo haber informado de ellos al Gobierno de Joseph Biden.

«No es la primera vez que la dictadura emplea estos procedimientos de intimidación, amenazas y persecución judicial bajo un contexto similar, lo que indica que estas amenazas deben ser tomadas en serio», dijo.

El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, tuiteó hoy que «el régimen de Maduro amenaza a @jguaido y a la @AsambleaVE elegida democráticamente, interfiere en las elecciones, y se niega a volver a negociar con la oposición política porque teme la voluntad del pueblo venezolano».

«¿Por qué atacar a los venezolanos sólo por buscar un futuro mejor?», se preguntó Nichols.

