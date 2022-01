Exigen justicia a tres meses de la extraña muerte en Aruba de un joven DJ venezolano - Runrun

El medio aliado Crónicas del Caribe conversó con los familiares del joven Luisangel Figueroa, quien murió el pasado 17 de octubre tras caer del tercer piso de un centro comercial. Las autoridades no han notificado avances sobre el caso

El Ministerio Público de la isla prometió culminar en marzo la investigación. Hasta ahora, no hay ninguna hipótesis oficial sobre la muerte del joven de 20 años, quien cayó desde el tercer piso de un centro comercial

La muerte en Aruba del joven DJ venezolano Luisangel Figueroa, ocurrida el pasado 17 de octubre, sigue sin resolverse.

El muchacho, de 20 años y conocido en la isla como DJ Lousville, murió tras caer del tercer piso del centro comercial Paseo Herencia, ubicado en la zona turística y comercial de Aruba.

Figueroa estaba trabajando esa noche en la discoteca Yolo, ubicada dentro del centro comercial. Su madre acordó pasar a buscarlo al terminar su toque. Aunque lo llamó a la hora convenida, le colgaron el teléfono. Su hijo nunca volvió a comunicarse con ella, solo recibió luego el alerta de la policía para notificarle que lo habían llevado a un hospital.

Figueroa Flores apareció malherido en la parte baja del centro comercial, en una zona un tanto distante de donde estaba la discoteca en la que trabajaba. Su familia dice que no tenía ninguna razón para haber ido hasta allí.

Por eso, presumen que alguien que lo conocía lo citó para que fuera hacia esa zona. Son hipótesis que no han podido confirmar o descartar, porque las autoridades no le han brindado información esclarecedora sobre el caso.

El medio aliado Crónicas del Caribe entrevistó al tío de Luisangel, el señor José Miguel Rondón Arcia, quien reveló que el hermetismo sigue rodeando el caso.

“No hay una información que dé una luz o claridad sobre lo que pasó. No hay una hipótesis, no hemos tenido acceso al parte médico de Luisangel. Por eso permanecemos en pie de lucha”, expresó Rondón Arcia.

También, sumó que las autoridades no han informado sobre las pesquisas que hacen al teléfono de la víctima en Curazao. Se esperaba que de allí se obtuvieran pistas importantes sobre lo ocurrido.

En el fin del semana del 15 de enero, la familia del DJ celebró una vigilia y una caminata. En la actividad, su madre, la señora Anahixa Maitte Flores Arcia, clamó porque el caso no se engavete.

“Queremos recordar a Luisangel, que su caso no quede guardado, sabemos que las autoridades no lo han cerrado. Yo quiero saber qué pasó con mi hijo. Se han acercado muchas personas a decirme que hay muchos casos en Aruba en los que la verdad no ha salido a la luz todavía, yo espero que eso no ocurra con el de mi hijo”, pronunció.

Suposiciones a falta de certezas

En una entrevista concedida a Noticia Impacto el 13 de enero, la señora Anahixa Maitte Flores Arcia hizo votos porque la verdad sea revelada.

“Hay muchas preguntas que están dentro de mí: si de verdad mi hijo se cayó o no se cayó, si fue asesinado, si fue un accidente. Yo quiero saber qué pasó, quiero cerrar este capítulo, aunque a mi hijo no lo voy a traer de vuelta”, expresó acongojada.

Detalló además que la noche del hallazgo del cuerpo malherido de su hijo, sus pertenencias estaban dispersas entre el segundo y el tercer piso.

«Hay muchas cosas que no podemos explicar, tantas incoherencias. Si mi hijo se hubiese caído, se cae con sus audífonos, siempre los tenía con él. Su reloj estaba en otro lugar. Su cuerpo fue hallado boca abajo, muy al contrario de cómo se esperaría que hubiese caído si cayó desde arriba. Hay muchas cosas que no podemos explicarnos y que la policía no nos ha podido aclarar”, indicó la señora Flores Arcia.

Por su parte, el señor Ramón Contreras, padre de Figueroa, recalcó que el cuerpo de Luisangel no presentaba ninguna fractura.

“No tenía ninguna fractura como para haber caído de un segundo, tercer o cuarto piso. Su cadera, su cara, su dentadura, la frente, su tabique estaban bien”, detalló. Añadieron que el joven solo presentaba una costilla del pecho fracturada -lo que presumen, pudo suceder en el intento de reanimación- y un golpe en la cabeza.

Otro elemento que les causa ruido es que el hospital no ha querido entregar el informe médico en donde consta el estado de salud de Luisangel al momento de su ingreso.

“La propia policía nos sugirió que fuéramos al hospital, ellos me mandaron a mí al hospital y me dijeron que era el propio Luisangel quien tenía que hacer la petición, ¿qué hacía? ¿ir a la funeraria y pedirle que la firme?”, dijo la señora Flores Arcia. “El doctor nos dijo ese día que tenía muerte cerebral, yo quiero que me pongan por escrito lo que ya me dijeron, ¿por qué me lo niegan?”, preguntó el padre del DJ.

Prometen resultados para marzo

Rocco Tjon DJ, ministro de Justicia y Asuntos Sociales, fijó posición el 18 de enero sobre la muerte de Figueroa. En declaraciones a Noticia Impacto, que luego resumió en su perfil en Facebook, el ministro recalcó que se han reunido con la familia de la víctima: “Desde entonces, hemos tenido conocimiento de que existe comunicación entre el equipo de investigación y la familia del joven para mantenerlos al tanto del caso”.

Pero la madre del DJ venezolano aclaró en declaraciones durante la caminata del pasado 15 de enero que el Ministerio Público la llamó recientemente para expresarle su desacuerdo con algunos panfletos alusivos al tema, pero no para notificar avances en las investigaciones.

“Las veces que yo he ido a entrevistarme ha sido iniciativa mía. Quiero que eso quede claro. Ellos me llamaron el 13 de enero, pero porque creo que no les gustó un panfleto que hicimos. Anteriormente, sí hablé con ellos, pero porque fue mi iniciativa hacerlo”, recalcó la madre de Luisangel.

Tjon justificó lo prolongado de la averiguación, aduciendo que este tipo de casos “toman su tiempo para investigar a fondo lo sucedido”. También argumentó por qué aún no han divulgado pistas claras sobre lo ocurrido: “No podemos dar más detalles y tampoco queremos interferir en el proceso judicial que se está realizando. Sabemos que hay un equipo de investigación que se dedica únicamente a resolver este caso, y ellos están analizando cada información y detalle que van obteniendo, con el fin de poder dirigir la investigación de una forma más eficaz”, explicó.

El 13 de enero pasado, el Ministerio Público de la isla prometió, en un comunicado, culminar la investigación a mediados de marzo.