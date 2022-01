Mover rechazó condiciones del CNE para recolección de firmas del revocatorio - Runrun

A juicio de Mover, establecer «de forma apresurada, inconsulta y clandestina» 1.200 centros de recepción de manifestaciones de voluntad para que 21 millones de ciudadanos ejerzan su derecho, «constituye una aberración política y una negación del derecho a más del 90% de nuestros ciudadanos

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) rechazó este sábado, 22 de enero, las condiciones que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas del revocatorio.

A través de un comunicado, Mover señaló que fueron informados sobre las decisiones que tomó el CNE «para lograr el aborto del Referéndum Revocatorio abriendo de forma abrupta el proceso de recepción de las manifestaciones voluntad establecido para convocarlo, violentando la más elemental lógica y las propias normas dictadas por el cuerpo para regularlo».

De acuerdo con Mover, Nicolás Maduro «está aterrorizado por la decidida respuesta ciudadana a nuestra iniciativa y ha ordenado a sus rectores parar en seco el desarrollo del Referéndum, aperturando un abrupto, clandestino e improvisado proceso da recepción de manifestaciones de voluntad, sin actualizar el registro electoral, con un exiguo número de centros cuya ubicación no conocemos los promotores mucho menos la ciudadanía, sin los lapsos de tiempo establecidos en el ordenamiento jurídico, para informar tanto el inicio del mismo, como los lugares donde se realizarán, sin ofrecernos garantías a los promotores de acceso a los programas, ni a una auditoría de la plataforma tecnológica».

«Mucho menos informan de la forma cómo funcionará el proceso, la postulación de los testigos, sus funciones, la selección de los agentes receptores y/o operadores de las máquinas», agregó la organización.

A juicio de Mover, establecer «de forma apresurada, inconsulta y clandestina» 1.200 centros de recepción de manifestaciones de voluntad para que 21 millones de ciudadanos ejerzan su derecho, «constituye una aberración política y una negación del derecho a más del 90% de nuestros ciudadanos. De esta forma se pretende consumar una discriminación a los ciudadanos residentes fuera del país y a millones de ciudadanos ubicados en toda nuestra geografía a quienes se les está impidiendo de hecho ejercer su derecho».

«Mover anuncia que continuará su lucha política y jurídica para defender el derecho ciudadano a revocar a Maduro. No avalamos el apresurado anuncio de un cronograma para arrebatarnos nuestro derecho. Hemos sostenido ante los venezolanos que es preferible una confiscación del mismo que una entrega pasiva y cómplice. Si no hubiésemos solicitado su activación el régimen se hubiese ufanado de la inactividad de la sociedad democrática. Ahora no podrán ocultar su talante autoritario y fraudulento», añade.

📄COMUNICADO DE MOVER 🔊MADURO BUSCA ABORTAR EL RR En MOVER hemos sido Informados de las decisiones tomadas, al final de la tarde de hoy, por la mayoría oficialista del CNE para lograr el aborto del Referéndum Revocatorio abriendo de forma abrupta el proceso de recepción.. pic.twitter.com/q2bsAsPrkl — MOVER – Revocatorio 2022 (@rrmover) January 22, 2022

*También puede leer: Roberto Picón no ve factible el modo de recoger firmas para revocatorio a Maduro