"Exigimos justicia ante la CPI": el mensaje de la madre de Óscar Pérez a cuatro años de la Masacre de El Junquito - Runrun

Aminta Pérez, madre del fallecido inspector del Cicpc, Óscar Pérez, pidió a la Corte Penal Internacional que haga justicia por la muerte de su hijo.

«Prohibido olvidar la Masacre de El Junquito, exigimos justicia ante la CPI», escribió la señora en su cuenta en Twitter, trino que acompañó de un video en el que se expone el siguiente mensaje. «Han pasado cuatro años desde que recibieron robarse la vida de siete personas y, con ello, la esperanza de un país. Al igual que muchos murieron a manos del régimen por luchar por un futuro mejor. No los olvidemos».

El 15 de enero de 2018, Pérez y su grupo fueron emboscados por cuerpos de seguridad en una vivienda en El Junquito en un amplio operativo policial y militar.

En junio de 2017, en el marco de la más intensa ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, el inspector del Cicpc sobrevoló las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero de la institución desde el que desplegó una pancarta en la que se podía leer: «350, libertad».

El gobierno lo acusó de disparar contra la sede del TSJ y, desde ese momento, emitió órdenes de captura nacional e internacional en su contra. Lo catalogaron como el «hombre más buscado».

Meses después, tanto Pérez como su grupo se mantuvieron en situación clandestina, con determinadas apariciones públicas haciendo llamados funcionarios de seguridad a rebelarse contra el régimen y aplicar el artículo 350 de la Constitución.

En diciembre de 2017, asumieron el asalto a un cuartel militar en Los Teques y dijo que formaba parte de la Operación Génesis para «recuperar las armas del pueblo».

El 15 de enero de 2018, Pérez y su grupo fueron emboscados por más de 400 funcionarios policiales y militares que rodearon la casa ubicada en la urbanización El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito, donde el grupo permanecía escondido.

Pérez difundió varios videos asegurando que estaban negociando para rendirse, pero que la orden era «liquidarlos».

“Queremos entregarnos y no nos dejan. Nos quieren asesinar”, exclamó Pérez en uno de los videos en los que manifestaba su rendición. Los funcionarios de la denominada Operación Gedeón utilizaron hasta lanzagranadas y dejaron la vivienda en ruinas.

4 years ago the country was horrified by how OSCAR PÉREZ and his group were massacred by Maduro's regime

He had surrendered even so the Maduro's regime murdered him

