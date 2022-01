ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #14Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 320.609.453 contagios y 5.522.703 de muertes en todo el mundo.

A continuación, las 7 noticias más importantes hasta esta mañana:

Alemania da luz verde a la cuarentena reducida con máximos de contagios

La cámara alta del Parlamento alemán (Bundesrat) dio hoy luz verde a la nueva normativa para las cuarentenas, que se reducen de catorce a diez días en caso de infección y se suprimen para quienes hayan estado expuestos al coronavirus si recibieron ya la dosis de refuerzo.

La regulación recibió la ratificación de la cámara de representación territorial, tres días después de haber sido presentada por el Gobierno federal ante la cámara baja (Bundestag) y en medio de los sucesivos máximos de contagios e incidencia diarios.

Hungría recomienda la cuarta vacuna para toda la población 6 meses después

El Gobierno húngaro recomendó hoy una cuarta dosis de la vacuna anticovid para la población general seis meses después de la tercera, aunque deja abierta la posibilidad de recibirla incluso dos meses antes.

«A pesar de que, según expertos, la (variante) ómicron es más débil que la delta, eso no significa que no debamos defendernos. Tenemos un as en la mano: la vacuna», justificó esta recomendación el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán en la radio pública Kossuth.

La India registra 264.202 casos de covid-19 entre masivo festival religioso

La India registró este viernes 264.202 casos de coronavirus, en una tercera ola que ha provocado un rápido aumento de las infecciones y números récord en Nueva Delhi, mientras que un evento religioso en el que se prevé la participación de miles de devotos hindúes causa inquietud entre los expertos.

El país asiático superó la barrera de los 250.000 casos diarios por primera vez en más de siete meses, informó el Ministerio de Salud indio, elevando las infecciones registradas desde el inicio de la pandemia a unas 36,4 millones.

Perú se apresta a vacunar a niños de 5 a 11 años contra la covid-19

Las autoridades sanitarias de Perú se aprestan a vacunar a los niños de 5 a 11 años contra la covid-19, tras haber aprobado este jueves el protocolo que permitirá sumar a este grupo de edad a la campaña de inmunización nacional que se aplica desde los 12 años de edad.

El Ministerio de salud (Minsa) señaló que la vacunación se iniciará con los menores que presenten comorbilidades o inmunosupresión, para luego continuar con los niños de 10 a 11 años y pasar a los de 8 a 9 años y, finalmente, a los de 5 a 7 años.

Bolivia pasa de nuevo los 14.000 casos y marca otro récord diario por covid

Bolivia informó este jueves de 14.160 nuevos casos de la covid-19 con los que anota un nuevo récord de contagios diarios, además de 46 fallecimientos, mientras el país atraviesa por una persistente cuarta ola.

Con los registros de esta jornada el país supera el máximo de contagios que se alcanzó en la víspera cuando se reportaron 14.063 casos. La región que acumuló más casos fue Santa Cruz, la más golpeada por la pandemia, con 4.137, aunque otros departamentos como Cochabamba y La Paz mantienen un nivel sin precedentes con 2.407 y 2.129 contagios, respectivamente.

Declaran alerta naranja ante rápido avance de la ola de ómicron en Costa Rica

Las Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica declaró este jueves alerta naranja en todo el país ante el avance de la variante ómicron, que está causando la cuarta ola de covid-19 con cifras no vistas en lo que va de la pandemia.

Con esta declaratoria de alerta para todo el país, las autoridades están obligadas a desarrollar planes de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios esenciales, reforzar los lineamientos de teletrabajo y fortalecer los lineamientos de equipo de protección personal, entre otras acciones.

México suma 43.523 nuevos casos, tercera cifra más alta durante la pandemia

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este jueves 43.523 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4.257.776 casos, además de 148 muertes para llegar a 300.912 decesos totales.

Los más de 43.000 contagios representan la tercera cifra más alta de casos, además de que el martes y el miércoles se reportaron 33.626 y 44.187 casos, respectivamente.

Información de EFE