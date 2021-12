Fabricante dice que vacuna Sputnik protege en más de 83% contra la variante ómicron - Runrun

Este viernes, el director del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, informó que Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra la covid-19, y la monodosis Sputnik Light, han probado ser altamente eficaces contra la variante ómicron del coronavirus en más de 83%.

«La vacunación con Sputnik V y la revacunación dentro de seis meses con Sputnik Light ofrecen una buena protección contra la variante ómicron», dijo Ginzburg, en una rueda de prensa telemática.

De acuerdo con un estudio citado por el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) la eficacia de la vacuna rusa contra el ómicron ha bajado en comparación con otras variantes del coronavirus, pero continúa siendo «entre 4 y 7 veces superior» a la que ofrecen sus análogos extranjeros.

El fondo soberano subraya que la investigación se llevó a cabo con muestras de sangre de personas inmunizadas con Sputnik hace seis meses, mientras que los estudios de las farmacéuticas como Pfizer y Moderna hicieron lo propio con los vacunados hace menos de un mes.

Los creadores de la vacuna rusa señalaron hoy que por el momento no hay necesidad de desarrollar un nuevo fármaco para la variante ómicron.

Por su parte, el FIDR volvió a abogar por las combinaciones de distintas vacunas, que pueden incrementar el número de los anticuerpos contra el coronavirus.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin informó el pasado 21 de noviembre que se había revacunado con Sputnik Light y también participó en los ensayos de una vacuna nasal contra la covid-19 que desarrollan los científicos rusos.

Rusia ha confirmado hasta ahora 25 casos de la variante ómicron al tiempo que ha reconocido que el aumento de los contagios es inevitable debido, en parte, a las fiestas venideras.

WATCH | Key slides from presentation on Sputnik V & Light #Omicron neutralization. #SputnikV induces robust neutralizing antibody response to #Omicron, further strengthened by Sputnik Light booster, performing 3-7x better than other (including mRNA) vaccines. pic.twitter.com/KPZC3KYoHz

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 17, 2021