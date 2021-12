El “Pollo” Carvajal perdió el penúltimo recurso que lo separaba de la extradición - Runrun

De acuerdo con la periodista Thabata Molina, la abogada de Carvajal, María Dolores Arguelles, espera que la extradición no se genere este año

La Audiencia Nacional española ratificó este viernes, 3 de diciembre, su decisión de declarar “suficiente” la garantía que ofrece Estados Unidos sobre la condena de cadena perpetua que le podría caer al exgeneral Hugo Armando ‘el Pollo’ Carvajal.

De acuerdo con una nota de EFE, de esta manera, poco a poco, se queda sin armas jurídicas para evitar su extradición a Estados Unidos.

En un auto notificado, la Audiencia rechaza el recurso de súplica que interpuso el Pollo Carvajal contra la decisión de dar por buenas esas garantías en relación con la pena de cadena perpetua que puede caerle por los delitos de narcotráfico por los que es reclamado.

El tribunal español acuerda, además, comunicar el auto «a los efectos de constancia» a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de España y a Interpol, al existir ya un acuerdo del Gobierno del 3 de mayo de 2020 que autorizaba la extradición.

Al rechazar este recurso, los magistrados españoles argumentan que las alegaciones de la defensa de Carvajal “no desvirtúan el razonamiento del tribunal en base al cual se declara suficiente la garantía que, a través de su Embajada (en España), prestan las autoridades de los Estados Unidos de América”.

Según la AN, tal garantía “es suficiente en orden a evitar que la cadena perpetua sea una pena inhumana, desde el momento en que, por vía de recurso o por vía de medida de gracia, no es indefectiblemente de por vida, esto es, no contraria a la finalidad de reinserción proclamada por nuestra Constitución (española)”.

La justicia norteamericana tiene 13 años detrás de Hugo "El Pollo" Carvajal.

La abogada espera que no lo extraditen por este año

De acuerdo con la periodista Thabata Molina, la abogada de Carvajal, María Dolores Arguelles, espera que la extradición no se genere este año.

La comunicadora señaló en Twitter que Arguelles aseguró que todavía falta un recurso sobre la negativa del asilo y que introducirán un amparo ante el Tribunal Constitucional español, para evitar la entrega.

