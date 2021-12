ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #3Dic - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 264.304.501 contagios y 5.237.087 de muertes en todo el mundo.

A continuación, las 7 noticias más importantes hasta esta mañana:

Bélgica se encamina a restricciones sanitarias por tercera semana consecutiva

Los gobiernos federal y regionales belgas se reúnen este viernes por tercera semana consecutiva para aplicar nuevas restricciones a fin de intentar frenar el aumento de contagios de COVID, con los colegios y el sector de la restauración en el punto de mira.

Con el primer ministro, Alexander de Croo, a la cabeza, la reunión del llamado Comité de Concertación va a analizar el deterioro de la situación epidemiológica en el país y decidir qué medidas adoptar sobre la base de la recomendación de los expertos, que abogan por cerrar las clases de primaria durante 10 días o pasar a la enseñanza a distancia.

Malasia detecta el primer caso de la variante ómicron

Malasia ha detectado su primer caso de la variante ómicron de la covid-19 , informó este viernes el Gobierno, que detalló que se trata de un viajero que llegó de Sudáfrica hace dos semanas.

El ministerio de Salud informó de que el afectado, que no presenta síntomas, es un estudiante que volvía de vacaciones y que estaba completamente vacunado. «Es importante señalar que este caso llegó a Malasia el 19 de noviembre, antes de que Sudáfrica informara del primer caso detectado a la Organización Mundial de la Salud (OMS)» de la nueva variante, apuntó en su cuenta de Twitter el ministro de Salud Khairy Jamaluddin.

Australia detecta el primer caso local de la variante ómicron

Australia informó este viernes de que un estudiante que no ha estado en el extranjero ha dado positivo de la variante ómicron de la covid-19, lo que podría ser el primera caso de transmisión local en el país.

El estudiante de Sidney, la mayor ciudad del país, «no ha estado en el extranjero ni ha tenido ningún contacto con alguien que haya viajado fuera del país», detalló el ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard.

Sri Lanka detecta el primer caso de la variante ómicron en su territorio

Sri Lanka anunció este viernes la detección del primer caso de la nueva variante ómicron en su territorio, al dar positivo un esrilanqués que había regresado al país isleño proveniente de Sudáfrica.

El subdirector de Servicios de la Salud de Sri Lanka, el doctor Hemantha Herath, anunció en una rueda de prensa la detección por primera vez de la nueva variante en el país, aunque subrayó que se están tomando todas las medidas necesarias para limitar el riesgo.

Paraguay registra 78 casos nuevos y un fallecido por la covid-19

Paraguay registró este jueves 78 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en una jornada en la que falleció una persona vacunada, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano.

De las 2.522 muestras analizadas, 78 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 463.199 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 16.475.

Colombia dice que ómicron podría estar «difundida en varias regiones»

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró este jueves que la nueva variante de covid-19, ómicron, «podría estar difundida en varias regiones», a la vez que los casos siguen subiendo ligeramente y se reportaron 2.262 contagios y 57 fallecidos por la enfermedad.

Ruiz, que no confirmó la existencia aún de casos de la variante en Colombia, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que «de ómicron hay que esperar más evidencia», pero añadió que «podría estar difundida en varias regiones», «parece ser más transmisible», además de que «afecta más a no vacunados» y que «aún no hay evidencia de mayor severidad».

Brasil supera las 615.000 muertes por covid y casos de ómicron aumentan

Brasil reportó 215 muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas y superó las 615.000 víctimas fatales por el virus, en momentos en que los casos con la nueva variante ómicron aumentan en el país, informó este jueves el Gobierno.

En cuanto a los contagios, el gigante suramericano reportó 12.910 positivos en la última jornada, entre los cuales, dos nuevos casos de ómicron en Brasilia, que se suman a los tres confirmados ayer en Sao Paulo, los primeros en América Latina. Otros ocho casos sospechosos con la nueva variante están siendo analizados.

Información de EFE