EEUU urge a Maduro a retomar el diálogo en México tras reunirse con Plataforma Unitaria - Runrun

Estados Unidos instó al gobierno de Nicolás Maduro a retomar la mesa de diálogo en México con la mediación de Noruega, la cual fue abandonada cuando se conoció la extradición de Alex Saab, supuesto testaferro del gobernante venezolano.

Tras reunirse con los delegados de la Plataforma Unitaria, la subsecretaria de Estado para asuntos polos, Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, hiceron el llamado al gobierno de Maduro a continuar las negociaciones.

“Nos reunimos con la Plataforma Unitaria de Venezuela para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a las negociaciones. Apoyamos al pueblo venezolano en su lucha por la democracia e instamos al régimen de Maduro a regresar a la mesa de negociaciones en beneficio de todos los venezolanos”, expresó Nuland a través de su cuenta en Twtter.

Met yesterday with Venezuela’s Unitary Platform to reaffirm U.S. support for Venezuelan-led negotiations. We stand with the Venezuelan people in their struggle for democracy, and urge the Maduro regime to return to the negotiating table for the benefit of all Venezuelans. pic.twitter.com/oY7eF3RRaR

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) December 2, 2021