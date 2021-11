Guaidó desestimó propuesta de referendo revocatorio e insistió en que la solución son elecciones presidenciales libres - Runrun

Guaidó señaló que es evidente la necesidad de unificación y de articulación de todos los factores para enfrentar al régimen venezolano

Luego del anuncio de los resultados de las elecciones regionales de este domingo, 21 de noviembre, el dirigente de la oposición, Juan Guaidó, en rueda de prensa, insistió en que es momento de reflexionar y trabajar por la ruta para lograr el acuerdo de salvación nacional.

En rueda de prensa, Guaidó resaltó la necesidad de que se logre la unidad en los diferentes sectores políticos del país para lograr la libertad de Venezuela. El líder político desestimó la propuesta de un referendo revocatorio e insistió en que la solución pasa por elecciones presidenciales libres.

«¿Ustedes vieron las ofertas de los líderes regionales en la campaña? Agua y luz, como si estuviéramos en 1912, la gente no es pendeja y si la gente no es pendeja, no podemos ir nosotros como pendejos a un proceso sin garantías, pasará lo que pasó ayer. En 2016 nos quitaron hasta la tarjeta. Buscamos mecanismos de acción para presionar un acuerdo», advirtió.

No obstante, comentó que se debe abrir el debate sobre los mecanismos políticos para una solución a la crisis del país tras un acuerdo

«Acá no hay una cosa como las oposiciones, esa es una narrativa de la dictadura acá hay un alternativa democrática, dispersa, sin duda, con diferencias de opinión como pasa en cualquier país del mundo, con la salvedad de que hay una dictadura acá, lo que nos obliga al liderazgo político de este país no solo articular una opinión, sino de cara al futuro, asumir o no un supuesto referéndum revocatorio, asumir o no una elección presidencial libre y justa. Pero la vía para lograr soluciones pasa por un acuerdo integral».

Sobre su responsabilidad por los resultados de los comicios regionales, Juan Guaidó aseguró que las asume, pero indicó que no es momento de peleas entre partidos, ni egos entre dirigentes. «Es momento de unidad y trabajo», dijo.

Cuando le preguntaron si se mediría en unas primarias opositoras para escoger un eventual candidato único presidencial, respondió: «No solo pasa por hacer primarias, pasa por la solución integral al conflicto de Venezuela a través de una elección libre y justa, y luego, todos los mecanismos para lograr nosotros articular de manera clara»

La ruta a seguir

Guaidó aseguró que la ruta clara se relaciona con el proceso de México, con un acuerdo y con una elección presidencial. Reiteró que el objetivo de su interinato es lograr que se concreten comicios con garantías.

Sobre el rumbo del gobierno interino, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 indicó que es su deber constitucional lograr una elección libre y justa en Venezuela.

«Para los que tienen esa aspiración, el llamado es a luchar juntos para que los ciudadanos decidan. Yo no voy a reconocer a la dictadura», dijo.

Por otra parte, Guaidó puntualizó que no tiene ninguna disposición de reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español que se encuentra en Venezuela.

«No tengo ninguna intención de reunirme con Zapatero. Él le ha servido a la dictadura todos estos años. Su objetivo es blanquear esta dictadura», subrayó.

«Maduro salió mal»

Durante su alocución, Juan Guaidó aseguró que Nicolás Maduro salió muy mal en las votaciones de este domingo y que sigue siendo el derrotado en estos comicios.

«Trató de maquillar, de hacer ver que había una supuesta apertura, de amenazar a los observadores internacionales. Va a querer medir a la alternativa democrática por el color del mapa, cuando ni siquiera tienen una mayoría», dijo.

Aseguró que las elecciones de ayer no pueden ser catalogadas como «libres» y que el país sigue sumergido en «una tragedia sin precedentes».

El líder político aprovechó la ocasión para recordar el apoyo que ha recibido el interinato por parte de Estados Unidos y más de 50 países. «Estamos listos para lograr un acuerdo de salvación nacional», dijo.