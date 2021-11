Perlas | "Se bajan de la nube y respetan": Maduro fustigó a la Misión de la UE a pocas horas del #21Nov - Runrun

Maduro fustigó fuertemente a la misión de observación presidida por Isabel Santos y advirtió que si se inmiscuyen en asuntos internos tendrán la «respuesta política, institucional y diplomática que Venezuela sabe dar»

En el acto, también «ordenó» a los venezolanos preparase e ir temprano a votar

Maduro también dijo que todo el que concurra a votar como candidato o elector, con su participación, «está avalando al CNE electo por la AN vigente»

En una reunión con «invitados especiales» por su gobierno a los comicios, Nicolás Maduro llamó a respetar los resultados electorales y cargó fuertemente contra la Misión de Observación Electoral de la UE en Venezuela.

Ante su auditorio, integrado entre otros por el político español Juan Carlos Monedero y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, Maduro llamó tanto a los candidatos como a los electores a respetar los resultados que anunciaría el Consejo Nacional Electoral.

A continuación, las perlas «preelectorales» del gobernante oficialista.

Reproches y amenazas a la UE

«Se ha pretendido en la mediática internacional hegemónica darle una preponderancia a la comisión enviada por Josep Borrell a nombre de la Unión Europea. Como que ninguno de ustedes existiera. Como si solo existe Borrell y la comisión enviada y presidida por una señora llamada Isabel Santos (…) leí un titular dice que la comisión de la UE dará veredicto sobre validez de elecciones en Venezuela. ¿Puede algún veedor internacional, en algún país del mundo, dar un veredicto sobre la validez de un proceso genuinamente nacional y soberano? No. Así que se bajan de esa nube, comisión de la UE, se ponen bien humilditos y respetan la legalidad».

“Si me respetas, te respeto; si me quieres, te quiero. Y si pretendes traer veredictos, violar la soberanía y exponer tu complejo de superioridad e inmiscuirte en asuntos internos de Venezuela, tendrás la respuesta política, institucional y diplomática que Venezuela sabe dar en su momento. Alerta a todas las instituciones y al pueblo de Venezuela».

Respeto a los resultados

«Llamo con lealtad a todos los líderes políticos, jefes de partidos (y) a todos los candidatos a respetar los resultados electorales emanados de la soberanía popular y emitidos oficial y legalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)».

29 «parideras»

«Han sido 29 elecciones, 29 emociones, 29 parideras, como decimos aquí. Activas, vivas, esa es nuestra vida».

«Ordena» a los ciudadanos votar

«La orden para todos los venezolanos y venezolanas es prepararnos temprano e ir a votar con satisfacción, alegría y con la fe renovada en el futuro de la recuperación en Venezuela, de que las cosas van a ser mejor con tu voto».

«Si hubiéramos ganado…»

«Si hubiéramos ganado las elecciones de la AN de 2015 otra cosa hubiera acontecido. No hubiéramos tenido que pasar por estos cinco años de penas, angustias y dolores. La derrota del 2015 le costó caro al pueblo de Venezuela en dolor, amenazas, sanciones, intentos de invasión y amenazas de magnicidio».

El que vota, reconoce a la AN cuestionada

«Aquel que acude al CNE a inscribirse, reconoce la majestad del Poder Electoral y reconoce la designación de la AN presidida por Jorge Rodríguez electa en diciembre del año pasado. Son hechos políticos, que generan derechos (…) También puedo decir, si me lo permiten, que todo aquel que acuda a votar el #21Nov. Todo el que concurra a votar como candidato o elector, con su participación, está avalando al CNE electo por la AN vigente».