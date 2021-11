La situación económica afectó el ambiente electoral en Amazonas - Runrun

La mayoría de los amazonenses buscó opciones para generar ingresos distintos a los salarios que devengaban o aun perciben por ser nómina de alguna institución del Estado. Ya no los ves obligados a ir a un mitin o concentración

Carolina Azavache / @CarolinaAzavach

A solo un día de los comicios regionales del 21 de noviembre, y en medio de una crisis económica, política y social, hay un sector de la población desinteresada en el tema electoral.

La mayoría de los amazonenses buscó opciones para generar ingresos distintos a los salarios que devengaban o aun perciben por ser nómina de alguna institución del Estado. Ya no los ves obligados a ir a un mitin o a una concentración, no apuran el paso para ver a uno u otro candidato, la campaña ha sido atípica, hasta la feria electoral organizada por la Oficina Regional Electoral luce deslucida.

Los funcionarios del CNE buscan a quien darle los volantes y folletos, los partidos políticos no hicieron esfuerzos por poner a sus militantes a hacer colas en la feria en búsqueda del tarjetón electoral porque en este proceso no hubo tarjetones para repartir a los electores y menos a los partidos políticos.

Otros amazonenses no creen en que las elecciones sirvan para mejorar algo, les da igual quién ostente el poder, viven algo más cómodos que la mayoría de la población y no dependen para nada del Estado. “Si yo no trabajo, no como” dice un comerciante del centro de la ciudad.

Campaña en medio de protestas

Algo inusual ocurrió en la última semana de campaña y a días de las elecciones: hubo cuatro protestas entre el lunes y miércoles, todas en demanda de mejoras de los servicios públicos.

#País|La comunidad Payaraima, en Puerto Ayacucho (Amazonas), cumplió este miércoles 3 días en protesta para exigir mejoras en los servicios públicos, específicamente luz y gas. Trancaron la carretarea nacional, eso provocó la llegada de las autoridades y llegaron a un acuerdo. pic.twitter.com/OPTv3S5XuU — Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) November 17, 2021

«Tenemos un mes sin electricidad, nos dicen que por un tarnsfomador, pero en ningun momento Corpeoec ha venido a revisar», manifestó Roberto Giménez, habitante de la zona. — Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) November 17, 2021

Gas y agua es el clamor de quienes viven en el casco urbano y también de quienes viven en las comunidades indígenas: «Tenemos seis meses sin gas, por eso protestamos, vino Edgildo Palau y dijo que el martes lo traen, tocará esperar hasta después de las elecciones”, se lamenta Roberto Jiménez capitán de la comunidad indígena Cachama, quien con los habitantes de otras tres comunidades trancaron la carretera nacional el pasado miércoles.

Luis Yacame, del sector Lomas Verde, también protestó en la avenida Rómulo Gallegos porque tiene veinticinco días esperando el servicio de agua por cisterna que ofrece la Hidrológica de Amazonas: “No es suficiente mil litros de agua cada 25 días para que una familia pueda solventar todas las necesidades diarias del hogar”, señaló.

Otros más osados, habitantes de la comunidad Platanillal en el eje carretero sur, señalaron a través de los medios de comunicación: «Queremos el gas antes de las elecciones porque nos veremos en la obligación de cerrar en la comunidad para que no abran el centro de votación”.

Con respecto a los comandos de campaña de las diferentes organizaciones con fines políticos, hay que mencionar que cuatro de ellos tienen sede establecida: El Partido Socialista Unido de Venezuela, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Copei.

A diferencia de otros procesos electorales, en esta oportunidad no se vio algarabías, música, entrega de volantes, rayado de vehículos ni fiestas en los comandos de campaña. Un candidato comentaba: “No tenemos recursos para gastar en eso, estamos dedicados a visitar los barrios”.

Ventajismo oficialista y limitaciones de la campaña opositora

La estrategia de los comandos de campaña del Puama, la Alianza Democrática y la MUD fue visitar barrios, urbanizaciones y comunidades indígenas. Los candidatos retomaron el contacto directo con los habitantes de los sectores, se desplegaron a conocer de cerca las condiciones de vida, salubridad, alimentación y salud de los ciudadanos.

Mientras que el PSUV también visito sectores, comunidades indígenas y se reunió con vecinos pero no dejaron de hacer actividades de gestión en ningún sitio que visitaran.

El candidato del PSUV y actual gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, concentró su campaña electoral en los municipios del interior del estado. Estuvo de gira en Autana, Atabapo, Manapiare, Maroa, Río Negro y Alto Orinoco, a todos les llevo algo, como plantas eléctricas a los municipios Manapiare y Alto Orinoco.

#MisiónRobinson Amazonas dijo presente en el cierre de campaña de nuestros candidatos @GOB_MiguelR y @mirabal_yamilet rumbo a la victoria del pueblo este 21Nov. Vamos todos juntos a votar con amor y lealtad@MPPEDUCACION @_LaAvanzadora @MisinRobinsonP2 @Sociabolivarian pic.twitter.com/P7797XIGqJ — SonPatriotasAmazonas (@SonpatriotasAmz) November 19, 2021

Es importante señalar que en Amazonas hay cinco municipios que no están conectados al sistema eléctrico nacional. En Atabapo reinauguró la estación de servicio, en Autana inauguró una farmacia financiada por el Gobierno regional y una estación de servicio, llevó lámparas con paneles solares a comunidades indígenas, visitó comunidades en los ejes carreteros norte y sur y recorrió Parhuaza en el municipio Cedeño del estado Bolívar, los electores de esa zona votan en Puerto Ayacucho.

En contraste, la candidata de la MUD, Mauligmer Baloa, también visitó los municipios, pero a diferencia del gobernador, su gira la hizo por Colombia, salió de Amazonas por el departamento del Guanía para llegar vía aérea a San Felipe, una población colombiana para poder cruzar a San Carlos de Río Negro.

También llegó a otros municipios vía fluvial, pero navegando por aguas colombianas para evitar contratiempos. Todos los candidatos de oposición tuvieron que sortear las limitaciones con la gasolina para las movilizaciones de campaña. Civiles y particulares surten 20 litros una vez al mes o cada 40 días dependiendo de la disponibilidad de producto en la ciudad. En las calles de Puerto Ayacucho un litro de gasolina cuesta 5.000 mil pesos colombianos.

El uso de los vehículos de las instituciones del Estado para actividades partidistas y para la movilización de militantes es propio del PSUV, lo hicieron para el inicio y cierre de campaña y para las actividades de gobierno. Caravana de autobuses de la empresa TransAmazonas se encargaron también del transporte.

A través de las emisoras de radio miembros de los partidos políticos denunciaron ventajismo y peculado de uso, sin embargo, en consulta con la directora de la Oficina Regional Electoral, la vocera dijo que en el ente comicial no recibió denuncias formales.

En Puerto Ayacucho, el medio de comunicación por excelencia es la radio, tiene más alcance, y por lo menos el 80% de la población se nutre del contenido de los programas de radio. Para la campaña que ya finalizó, las organizaciones con fines políticos de oposición casi no invirtieron en propaganda. Los jingles no se escucharon, a pesar de que el paquete de cuñas rotativas costaba 100$.

En el caso del partido de gobierno, ellos contaron con las emisoras comunitarias para su propaganda electoral. En la semana del 15 de noviembre los candidatos hicieron toma de medios, dejaron las entrevistas en programas de corte informativo para la última semana de campaña.

Solo tres organizaciones con fines políticos hicieron actos de cierre de campaña. La MUD lo hizo el sábado 13 de noviembre con una caminata por la avenida Orinoco y llegaron al sector Monte Bello, donde realizaron un mitin,.

El PSUV hizo lo propio el 18 de noviembre: caminaron desde el Monumento Bicentenario hasta la avenida Rómulo Gallegos, donde instalaron una tarima para el mitin de los candidatos.

Otro candidato a la gobernación por un partido regional hizo una caravana de motorizados, pero denunció a través de los medios que la cámara municipal de Atures les negó el permiso para instalar una tarima

En estas actividades y también en los recorridos y movilizaciones no se cumplieron medidas de bioseguridad. Candidatos abrazando, dándole la mano y repartiendo besos a los electores sin el uso del tapabocas, se ha visto en las imágenes que ellos mismo han difundido en las redes sociales y grupos de whatsapp, aglomeraciones de personas en todas las concentraciones sin ningún tipo de control, candidatos, militantes y organizaciones políticas olvidaron que estamos en medio de una pandemia. El distanciamiento y el uso del tapabocas son primordiales para evitar contagios de COVID-19.