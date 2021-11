Abogados y exrectores afirman que es ilegal impedir sustitución de Ocariz - Runrun

Gerardo Blyde sostiene que en Miranda hubo una renuncia y que el CNE debió aplicar el artículo 62 de la LOPRE y no el 63, como hizo

Abogados y exrectores del Consejo Nacional Electoral fijaron posición sobre la negativa del máximo ente comicial de permitir la sustitución de Carlos Ocariz tras su renuncia a la candidatura de Miranda.

Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y exalcalde, explicó en sus redes sociales que el CNE tomó su decisión aplicando «ilegal e inconstitucionalmente» el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), cuyo supuesto es, de hecho, «distinto».

«En Miranda hubo una RENUNCIA, debió aplicar las consecuencias del art 62. Esto no fue ignorancia», opinó Blyde.

En otro trino, explicó que la renuncia de un candidato está regulada por el artículo. 62 y sostuvo que «no tiene plazo para que la organización postulante sustituya al candidato».

«El artículo 63 regula la modificación de una candidatura por voluntad de la organización postulante (es la que debe hacerse hasta 10 días antes)», aclaró.

Blyde también rechazó la declaración del rector Enrique Márquez, quien sostuvo que la oposición incumplió las normas para sustituir candidaturas en Miranda.

Al respecto, le recordó que ni el reglamento del CNE ni el cronograma pueden estar por encima de la ley.

Exrectores también cuestionan decisión del CNE

El pasado 14 de noviembre, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, confirmó que no tendría efecto la sustitución de la candidatura de Carlos Ocariz, debido a que la solicitud fue recibida «fuera del lapso establecido», así como otras que no pudieron ser procesadas por «extemporáneas».

El Guachimán Electoral, recoge que el exrector Vicente Díaz y Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionaron la decisión y el alegato del CNE.

En una entrevista con el Circuito Éxitos, Díaz denunció que Calzadilla «confunde» el artículo 62 con el 63.

«Este último le da el poder al partido para sustituir candidatos, quieran o no, renuncien o no, se mueran o no, si le conviene cambiarlo por otro. Esa es una modificación. Esa sí tiene un lapso, 10 días antes de la elección. La sustitución no”, argumentó Díaz.

Mientras que Caleca, exautoridad comicial, escribió en su Twitter que la decisión del CNE con relación a la renuncia de Ocariz en Miranda y que «deja a la MUD sin candidato» a la gobernación es «absolutamente ilegal».

Se refirió también al artículo 62 de la LOPRE, para destacar que la ley permite a las organizaciones postulantes sustituir candidatos o candidatas en los siguientes casos:

«Fallecimiento, RENUNCIA, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o por razones constitucionales y/o legales».

Añadió que la situación pone al CNE en un «disparadero risible»: «Imaginen que muera un candidato (Dios no lo quiera) antes del domingo. Tendrán que calificar esa muerte como una muerte extemporánea. Cantinfléricos de vocación», expresó.

Tal y como lo expresa El Guachimán Electoral, y luego de que el CNE no procesara la sustitución de Ocariz por Uzcátegui, el reto de la MUD será educar a los mirandinos sobre cómo votar.

El CNE no da su brazo a torcer

Pese a los cuestionamientos públicos, el CNE mantiene y justifica su decisión. La presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania D’ Amelio, sostuvo que la ley electoral vigente, que data de 2009, así como las «precedentes y los reglamentos y cronogramas aprobados desde el nacimiento del Poder Electoral» han establecido «fechas topes para las sustituciones de candidatas y candidatos».

«Este límite de Ley para las sustituciones (art. 63 LOPRE) marca un cierre y la fijación de la Oferta Electoral definitiva. Es un mandato legal y constitucional para la transparencia, confianza y seguridad de todo el electorado”, argumentó en su perfil en Twitter.

