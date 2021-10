Los factores que han pulverizado el salario de los trabajadores del sector educación - Runrun

Las tres reconversiones monetarias y el precio de la canasta alimentaria, han sido los factores más determinantes en las negociaciones de las convenciones colectivas

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) considera que en la actualidad, discutir «aumentos de salarios y nuevas condiciones de trabajo es una tarea difícil, porque no existe aumento de salario que le permita vivir al trabajador con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales».

OVLIS refiere que uno los factores que más ha impactado en las negociaciones de las convenciones colectivas han sido las tres reconversiones monetarias de los años 2008, 2018 y 2021.

«A partir del 01 de enero de 2008 se suprimieron tres (3) ceros, se impuso la emisión de un nuevo cono monetario y el uso de una nueva denominación: el Bolívar Fuerte (Bs.F.). Diez años más tarde, el 20 de agosto de 2018, entró en vigencia un nuevo cono monetario en el país, con eliminación de cinco (5) ceros, con otra denominación Bolívar Soberano (Bs.S). Y a partir del 1 de octubre de 2021 entró en vigencia un nuevo cono monetario en el país, con eliminación de seis (6) ceros, con otra denominación Bolívar (Bs.)«

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta alimentaria para el grupo familiar en agosto de 2021 tuvo un costo de Bs. 953.909.306,87, equivalente a US$ 232,80. Lo que se traduce en Bs. 31.161.918,00, es decir, a US$ 7,76, cifra que no representa ni si quiera la mitad de lo que estima el el Cenda.

El OVLIS señala que la reconversión monetaria tiene el objetivo específico de dar «mayor eficiencia al sistema de pagos en el país», pero que en Venezuela no se logran debido a la hiperinflación que no cesa y el derrumbe de la capacidad adquisitiva del venezolano.

«Con salarios que van desde los 7,76 hasta los 3 dólares, ningún educador cubre para sí y su familia la canasta alimentaria y mucho menos la básica. Otros beneficios incrementan el ingreso de los trabajadores, pero en ningún caso alcanza para garantizar la manutención de la familia del trabajador», afirma Ovlis.

En los últimos acuerdos logrados en el 2021 para actualizar las condiciones de los trabajadores del MPPE sólo se lograron algunos beneficios muy puntuales para incrementar en alguna medida el ingreso de los mismos. Sin embargo, Ovlis aseguró que no se logró una negociación integral de todos los aspectos que comprenden una convención colectiva que debe ser el objeto de una discusión de contrato colectivo de conformidad con lo previsto en la ley».