GuachimánElectoral Expertos consideran que campaña educativa del CNE ha sido insuficiente - Runrun

Expertos en el tema electoral coinciden en que el ente comicial ha dejado a un lado la difusión de la información a profundidad hacia los electores sobre cómo votar, la insistencia en las medidas de prevención contra el COVID-19 y la familiarización con el tarjetón electoral, entre otros aspectos

Luego del simulacro electoral del pasado 10 de octubre quedó claro, a la luz de los electores, de los observadores nacionales y de los medios de comunicación, que hacen falta campañas para dar a conocer cómo se debe votar y cuáles son las medidas que se deben respetar para prevenir el COVID-19.

El miércoles 13 de octubre comenzaron las ferias electorales, que no son más que la forma en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca que los electores se familiaricen con el sistema de votación y la oferta electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial especificó que los puntos permanentes e itinerantes (los que se trasladan por las comunidades) estarán disponibles desde el martes 19 de octubre hasta el sábado 13 de noviembre.

Como parte de la Feria Electoral, el Consejo Nacional Electoral desplegará mil puntos de divulgación en todo el territorio nacional, para que las electoras y los electores tengan la oportunidad de familiarizarse con el sistema automatizado de votación.

La Ley Orgánica del Poder Electoral señala en el artículo 33, numeral 5, que el CNE tiene competencia para “destinar los recursos necesarios para la realización de campañas institucionales, de información y de divulgación, para la cabal comprensión de los procesos electorales, de referendos y otras consultas populares”.

Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en materia electoral señalan que los esfuerzos del CNE por enseñar sobre las votaciones han sido débiles y que, además, crece la desinformación entre los ciudadanos. Aspectos que van desde el manejo del sistema de votación y la familiarización con el tarjetón electoral, hasta las capacitaciones a los miembros de mesas electorales y la insistencia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, han sido una deuda histórica del ente electoral.

Jesús Castellanos, politólogo y consultor electoral, manifestó que las autoridades electorales no han hecho una campaña notable para informar sobre las votaciones.

“El CNE tiene, por mandato de ley, la formación ciudadana electoral que va más allá de los procesos electorales. Debería comenzar por enseñar realmente no solo cómo votar sino la importancia del voto y de la participación ciudadana (…) No he visto una campaña de información sobre cómo votar en estas elecciones”, aseguró.

¿En qué consisten las Ferias Electorales que empezaron hace una semana?

Castellanos definió las Ferias Electorales como actividades destinadas a familiarizar a los electores con el proceso electoral, que incluyen “el funcionamiento de las máquinas, cómo votar, los cargos a elegir, el número de votos que corresponden a la circunscripción e información general sobre la elección”.

Un poco más allá, Nélida Sánchez, abogada y coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate, explicó la diferencia entre las ferias y el simulacro de votación, e indicó que los términos pueden ser confusos sin la adecuada orientación.

“Es necesario que el órgano electoral preste la mayor orientación al electorado, que estén colocados en sitios donde todos puedan tener la oportunidad de verlo y que los puntos itinerantes se puedan conocer. El problema es que llevan las máquinas a sitios donde no todo el mundo puede acceder”, aclaró Sánchez.

El CNE está retrasado en cumplimiento de inicio de "FERIAS ELECTORALES", en las cuales los electores se familiarizan con proceso de votación. El Cronograma indica que debió iniciar el 13 de octubre y finalizar el 13 de noviembre.

Campaña informativa discreta y capacitaciones insuficientes

La campaña de información electoral debió comenzar desde el 13 de mayo para finalizar el 26 de noviembre, posterior al evento electoral, según el cronograma del CNE. Pero, tanto Sánchez como Castellanos coincidieron en que, desde la convocatoria electoral en mayo hasta hoy día, la campaña no ha sido tal.

“El cronograma electoral tiene como segunda actividad la Campaña Institucional y Comunicacional del Proceso Electoral, que va desde el momento de la convocatoria de las elecciones hasta que termina el escrutinio y la proclamación de los candidatos. Hemos visto que no ha habido campaña, ni en el momento para alentar a inscribirse en el Registro Electoral, ni tampoco para que la gente se familiarice con el sistema de votación como tal”, indicó Sánchez.

El CNE presenta la Oferta Electoral con los candidatos de las distintas Organizaciones con Fines Políticos e Indígenas para las Elecciones Regionales y Municipales.

Normas de bioseguridad olvidadas

A casi un año de los comicios parlamentarios de 2020, la pandemia de COVID-19 aún sigue vigente, por lo que los expertos electorales y sanitarios recomiendan que no se deben relajar las normas de bioseguridad y el distanciamiento social.

“La promoción de protocolos biosanitarios para estas elecciones ha sido débil, comparado con las Parlamentarias de 2020. Los observadores electorales (durante el simulacro) pudieron notar la falta de información sobre protocolos de bioseguridad en la jornada especial de inscripción y actualización del RE, y la baja divulgación de estos para el simulacro”, puntualizó Castellanos.

Por su parte, Sánchez apuntó que los manuales para miembros de mesas no contemplan referencias visuales sobre los cuidados biosanitarios.

“El hecho de que la gente esté vacunada ha hecho que se relajen un poco las medidas de distanciamiento y, sobre todo, el uso de las mascarillas (…) El órgano no ha sido recurrente en la difusión para cumplir estas medidas. Es necesario que, en el caso específico de la feria electoral, el CNE sea un poco más diligente y haga más énfasis en las medidas de bioseguridad, porque hay una fuerte ola de COVID-19 en estos momentos”, añadió Sánchez.

Sistema induce al voto entubado

Algunos de los reclamos más frecuentes de la gente, luego del simulacro electoral del pasado 10 de octubre, fue con respecto al sistema al “voto entubado”, también llamada opción “seleccionar todo” y la falta de actualización de los candidatos.

“Si los electores que acuden al simulacro van a ver cómo se vota y luego las personas no consiguen al candidato a elegir eso genera confusión y desconfianza. La oferta electoral no estaba actualizada en el simulacro, no eran los candidatos”, declaró Sánchez sobre los reclamos que recibió el CNE durante el ejercicio de votación del pasado 10 de octubre.

La trabajadora de la sociedad civil explicó que el diseño del sistema de votación hace difícil que los electores puedan seleccionar a candidatos de diferentes partidos, o “voto cruzado”.

El Simulacro de Votación demostró lo complejo que será para los electores votar por candidatos y listas de diferentes partidos.

“El rector Roberto Picón publicó en su cuenta de Twitter un video de cómo votar cruzado. No todo el mundo tuvo acceso a ese video, el CNE no lo explicó. Muchos de los operadores en el simulacro no sabían explicar cómo se votaba de esa forma”, dijo en referencia al video explicativo que posteó el rector del CNE en su cuenta de Twitter.

En esta jornada de simulacro electoral, invitamos a las organizaciones políticas y sociales a conocer el sistema de votación que se empleará el próximo 21 de noviembre, para enseñar a votar a la población.

Las autoridades del Poder Electoral anunciaron que a partir del martes 19 de octubre, los puntos de feria electoral estarán disponibles desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.