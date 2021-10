Más de 700 mil dosis de vacunas Sputnik V llegan a Venezuela este #23Oct - Runrun

El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) anunció este sábado 23 de octubre el suministro a Venezuela de 713.000 dosis del segundo componente de la vacuna anticovid Sputnik V.

La partida llegó durante la madrugada a Venezuela «para la vacunación de la población», según explica el FIDR en su cuenta de Twitter.

El fondo que comercializa la vacuna rusa en el exterior ha acelerado en las últimas semanas los envíos de su preparado con destino a América Latina después de varios retrasos en los suministros.

