GuchimánElectoral La oposición en Lara designó candidatos entre pugnas y divisiones - Runrun

Además del conflicto dentro de la MUD, la coalición opositora tendrá que medirse a otros factores como la Alianza Democrática que presentó la candidatura de Henri Falcón

Jhonattan González

La gobernación del estado Lara y la alcaldía de Iribarren son otros de los focos de conflicto en la oposición de cara a las elecciones regionales a llevarse a cabo el próximo 21 de noviembre. Específicamente en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfonso Marquina, dirigente de Primero Justicia en la entidad pide rectificación a la alianza opositora tras las designaciones de Luis Florido (UNT) como aspirante a mandatario regional y Sobella Mejía (PJ), candidata a la alcaldía de Iribarren.

Ante la disputa, El Guachimán Electoral contactó a Marquina y Florido para conocer sus puntos de vista acerca de la situación que se presenta en la región.

Marquina, quien aspiraba a la candidatura de Iribarren, no descartó la posibilidad de presentar su nombre al cargo ante el Consejo Nacional Electoral. Cabe destacar que hasta el 11 de noviembre hay plazo de registrar aspiraciones o realizar modificaciones ante el ente comicial, aunque no se verán reflejadas en la boleta electoral.

“No he inscrito mi candidatura, pero en cualquier momento puedo hacerlo, así que pido la rectificación de quienes tomaron esta decisión a dedo desde Caracas”, criticó Marquina. Aseguró que había consenso que respaldaba la fórmula Mejía-Marquina para la gobernación y alcaldía, respectivamente, por lo que, a su juicio, no se respetaron las reglas dictadas por la Plataforma Unitaria de Venezuela para escoger a sus abanderados.

🧵… Yo pedí una explicación y rectificación desde el sábado a las 7:00 a.m. y hasta esta hora ni ha habido rectificación, ni explicación alguna…🧵 — Alfonso Marquina (@DipMarquina) September 28, 2021

🧵Si la Unidad se va a convertir en un mecanismo de chantaje, si uno no puede exigir que las cosas se hagan bien, tendremos que tomar decisiones, pero no pueden pretender imponer desde Caracas, por razones distintas a las que deberían privar en un proceso de Unidad electoral🧵 — Alfonso Marquina (@DipMarquina) September 28, 2021

🧵…otras candidaturas que no garantizan el triunfo. Aquí la Unidad tiene que ser para ganar, no para satisfacer intereses personales o partidistas…🧵 — Alfonso Marquina (@DipMarquina) September 28, 2021

🧵… Si no se dan esas explicaciones por quienes tomaron la decisión, ya nos corresponderá tomar decisiones que anunciaremos oportunamente. Alfonso Marquina. — Alfonso Marquina (@DipMarquina) September 28, 2021

Ante estos señalamientos de Marquina, Florido respondió a El Guachimán Electoral que todos los mecanismos dentro de la MUD para definir candidatos siempre tienen sus complejidades, pero siempre han logrado llegar a acuerdos.

“Evidentemente siempre esos procesos dejan algunas molestias en algunas personas que no aceptan las mismas normas que se establecen, pero el tiempo es el que va curando este tipo de situación. Al final la definición de las candidaturas a las 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país se hicieron bajo el mecanismo de acuerdos políticos, otras en primarias y consensos”, dijo Florido.

Aseguró que todos los partidos del G4 avalaron la propuesta hecha en Lara y fue aprobada por unanimidad por todas las organizaciones políticas. Recordó que para las parlamentarias de 2015 no fue sencillo llegar a acuerdos sobre los 165 diputados principales y 165 suplentes, y sin embargo fue posible.

La gobernación con la alcabala de Henri Falcón

A la par de las propias disputas dentro de la MUD, Florido deberá medirse contra Henri Falcón, candidato de la Alianza Democrática que agrupa a los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, situación que seguiría dejando a la oposición dividida contra el Psuv.

Falcón apuntó que deben ir unidos al proceso del 21 de noviembre porque, de lo contrario, estarían apostando al fracaso.

“No se puede continuar con aquella visión de un sector que pretenda ser exclusivo y apuesta en ocasiones al sectarismo, la división; y de imponerle a otras expresiones de la oposición lo que puede ser un análisis y una visión. Nosotros debemos apostar al sentimiento de la gran mayoría que quiere unidad sincera, sin hipocresía, sin cartas, ni facturas debajo de la manga”, fustigó.

Aseguró que, según las encuestas, él cuenta con 25 o 30 puntos de ventaja con respecto al candidato del chavismo en Lara, Adolfo Pereira. “¿Qué sentido tiene presentar otra candidatura que no tiene posibilidad de éxito?”, cuestionó Falcón.

Finalmente, el representante de la Alianza Democrática hizo un llamado a la MUD para que acceda a reunirse con los otros sectores de oposición para buscar la mejor solución de cara al proceso electoral.

Ante el punto de vista de Falcón, Florido explicó que la oposición representada en la MUD es una sola, por lo que hay un solo candidato de los sectores que verdaderamente adversan al régimen de Nicolás Maduro.

“Nos enfrentamos tanto a las candidaturas de Maduro como a los socios de Maduro, que evidentemente en todo caso deberán decidir entre ellos quién es su representante para intentar derrotarnos porque ellos saben que la candidatura nuestra es la fuerte”, dijo el abanderado de la Plataforma Unitaria de Venezuela.

Florido sostuvo que, a diferencia de Falcón y la coalición que representa, la MUD no hace concesiones con el régimen de Maduro. “Somos opositores a ellos, no le hacemos carantoñas, no le servimos la mesa y tampoco le damos aplausos en momentos cuando hay que confrontarlos con toda la fuerza”, refirió.

En medio de estas pugnas, la Plataforma Unitaria en el estado Lara presentó formalmente a los candidatos en los nueves municipios, así como el aspirante a la gobernación en la entidad. Los nombres son Luis Florido a la gobernación de Lara, Sobella Mejías a la alcaldía de Iribarren; Marianny Linarez por Palavecino; Javier Oropeza en Torres; por el municipio Andrés Eloy Blanco será Pedro Escalona; Eligio Lucena por Urdaneta; Oliver Arriechi en Crespo; Manuel Díaz en Jiménez; en Morán estará Leonardo Yépez, y en Simón Planas, Rafael Curiel.