Migrantes venezolanos tienen alto nivel educativo pero se les dificulta convalidar sus títulos - Runrun

64% de los migrantes venezolanos que son padres emigran con sus hijos

48% de los encuestados cuenta con al menos un niño, niña o adolescente en edad escolar

El Centro para el Desarrollo Económico, Equilibrium, presentó una encuesta el pasado 23 de septiembre, en la que se resaltó que el nivel educativo de la población migrante venezolana en la región andina es superior a los promedios de la población local en los países receptores, como Ecuador, Perú y Colombia.

Según el informe, 46% de los migrantes venezolanos ha completado estudios superiores universitarios o técnicos.

«Esto invita a comprender la migración como una oportunidad y a aprovechar el capital humano para el desarrollo socio-económico de los países de acogida», indicó el informe.

Sin embargo, 92% de la población venezolana no ha podido convalidar sus títulos profesionales en los países de acogida, a pesar de los esfuerzos para facilitar los procesos de convalidación de profesionales de la salud extranjeros durante la pandemia.

#Educación | Una encuesta de Equilibrium CenDe, realizada en Colombia, Perú y Ecuador, evidencia las condiciones socioeconómicas en las que vive la población refugiada tras haber salido de su país y luego de la crisis por la covid-19.➡️https://t.co/4yhQupH1k5 pic.twitter.com/hlumTbjBj1 — Proyecto Migración Venezuela (@migravenezuela) September 30, 2021

El estudio también determinó que la mayoría de la población migrante y refugiada en Colombia, Perú y Ecuador , (80%) aún no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión.

📣 Situación laboral de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia 🇨🇴, Perú 🇵🇪 y Ecuador 🇪🇨 👥Uno de los puntos de mayor preocupación es la empleabilidad de estas personas, la mayoría (80%) aún no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión. 👇Abrimos 🧵 pic.twitter.com/lDrHuVzxbv — Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (@equilibrium_cd) September 30, 2021

Según el estudio, los principales motivos de desplazamiento se deben al alto costo de vida en Venezuela (69%), seguido de la búsqueda de oportunidades laborales (62%) y la falta de alimentos (58%). A esto le siguen la búsqueda de medicinas y servicios de salud en otros países (40%) y la situación de inseguridad y violencia (32%).

«Estos resultados reflejan el escenario complejo de la crisis multidimensional en Venezuela, que requiere de un enfoque regional de asistencia humanitaria y para el desarrollo», explicó el Centro para el Desarrollo Económico.

Niños y adolescente migrantes tienen edad escolar

De acuerdo al Centro para el Desarrollo Económico, 64% de los migrantes venezolanos que son padres emigran con sus hijos. «Esto coincide con la tendencia de que la migración de personas venezolanas a los países vecinos de la región ha pasado de ser una experiencia individual a ser una experiencia familiar y colectiva», reiteró el informe.

48% de los encuestados tiene al menos un niño, niña o adolescente en edad escolar (6 a 17 años de edad), lo que supone un gran reto para el sector educativo de garantizar el derecho a la educación de esta población.

«La cobertura educativa ha avanzado de manera significativa en la región, 86% tiene al menos un niño o adolescente en edad escolar matriculado en la escuela», dijo el estudio.

La educación a distancia durante el contexto de la pandemia ha puesto en riesgo la permanencia educativa de esta población.

66% tiene los equipos tecnológicos inadecuados o insuficientes, 65% cuenta con una conexión a internet insuficiente y 25% aseguró que tiene excesivas responsabilidades y carga en el proceso educativo.

Discriminación y violencia hacia migrantes

Según el estudio, la convivencia de los migrantes venezolanos con los ciudadanos de los países receptores parece ser principalmente positiva y los episodios de discriminación y violencia no parecen ser frecuentes.

Sin embargo, 23% de los encuestados declaró que en su vida diaria le hacen sentir o miran de manera incómoda siempre o casi siempre, seguido de 18% que siente en su vida diaria rechazo o exclusión de actividades siempre o casi siempre y 16% que siente que es tratado con menos respeto que otras personas en su vida diaria siempre o casi siempre.

Al preguntar sobre los motivos de estos episodios, 92% de los encuestados percibe que es debido a su nacionalidad, seguido de su manera de hablar (20%) y su condición económica (18%).

«Esto indica la importancia de adoptar un enfoque de interseccionalidad en los esfuerzos de identificación y prevención de discriminación», reiteró el Centro para el Desarrollo Económico.

71% de estos episodios se llevan a cabo en espacios públicos, 43% en el espacio laboral y 17% en el establecimiento de salud.

Confianza en instituciones del país receptor

Debido a la crisis institucional en Venezuela, existe un alto riesgo de desconfianza de la población migrante hacia las instituciones en el país receptor.

Las instituciones en los países receptores que menor confianza generan en la población migrante y refugiada venezolana son la prensa nacional y la Policía: 49% tiene poca confianza en la prensa nacional y 40% no confía en la Policía.

Todavía quedan retos para garantizar la plena confianza de la población migrante y refugiada en las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia y protección: 33% no confía nada o confía poco en las ONGs lideradas por personas venezolanas y 30% no confía nada o confía poco en las ONGs locales e internacionales.

Puedes leer los resultados de la Encuesta Regional del Centro de Desarrollo Económico aquí.