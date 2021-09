Nuevo lote de Sputnik V salió de Moscú hacia Venezuela - Runrun

Un nuevo lote de vacunas Sputnik V, el cuarto en lo que va de mes, partió desde Moscú hacia Venezuela, informó este 22 de septiembre el embajador ruso en Caracas, Sergei Mélik-Bagdasárov.

«Dicho y hecho, otro lote de Sputnik V saliendo de Moscú para Caracas. Es el cuarto vuelo este mes y el tercero está semana. #JuntosAvanzamos», escribió el diplomático ruso en su cuenta de Twitter.

No facilitó detalles acerca del número de vacunas enviadas o si se trata de primeras o segundas dosis, ya que estas tienen una formulación diferente.

Venezuela recibió ayer el tercer cargamento en lo que va de septiembre de segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

De este modo, el país ha recibido ya más de un millón de segundas dosis de ese fármaco, según datos difundidos por Mélik-Bagdasárov.

Por su parte, el ministro de Salud del gobierno de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, afirmó que, hasta el día de ayer, las autoridades habían aplicado «más de 8,8 millones de primeras dosis» de las vacunas de las que dispone Venezuela contra el covid-19, mientras que 5,25 millones ya recibieron la segunda «y están completamente inmunizadas».

El 7 de septiembre, Venezuela también recibió 693.600 dosis de vacunas contra la covid-19 de los laboratorios Sinovac, como parte de la adquisición realizada por el país a través del mecanismo Covax, informó entonces la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La mañana del 20 de septiembre, arribaron al país 200.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa.

Así lo informó la cuenta oficial de Twitter de Sputnik V, en donde destacaron que estas dosis serán destinadas para el programa de vacunación del país.

