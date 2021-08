Fiscalía de EEUU pide un mes más para presentar argumentos contra Alex Saab - Runrun

Los abogados de Saab pidieron a la Corte de Apelaciones negar la solicitud de la Fiscalía sobre una prórroga de un mes

Una Fiscalía de Estados Unidos solicitó un mes más para presentar argumentos contra el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde.

El día martes, 24 de agosto, la Fiscalía pidió a la Corte de Apelaciones de Cabo Verde más tiempo, además de recordar que el «acusado-apelante» enfrenta siete cargos de lavado de dinero y uno por conspiración para cometer ese delito.

Ante eso, la defensa de Saab teme que el acusado tenga mayor riesgo de ser extraditado de Cabo Verde a EEUU si la Corte acepta una petición de la Fiscalía de un mes más de plazo para contestar una apelación.

En tal sentido, la defensa pidió este miércoles, 25 de agosto, a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, negar la solicitud de la Fiscalía de EEUU para presentar sus argumentos el 7 de octubre, según documentos revisados por EFE.

Los abogados de Alex Saab apelaron un fallo de un juez de ese tribunal de Florida que lo califica de «prófugo de la justicia de Estados Unidos».

La defensa contestó hoy que una demora de 30 días «aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática».

Mensajes de Saab desde la prisión

El grupo de abogados de Saab compartió varios mensajes que su representado envió desde su lugar de detención.

En los mensajes, Saab asegura que existe una «presión» ejercida por el gobierno de Estados Unidos, además de presuntas «irregularidades constitucionales» para mantener su detención.

“Cabo Verde no decide aún porque, a pesar de tener todos los términos vencidos, tener claro conocimiento que han violado innumerables leyes; el hecho de tener ahora que violar su Constitución totalmente para poderme extraditar; trasnocha la conciencia de los hasta ahora íntegros jueces del Tribunal Constitucional que son presionados fuertemente por Estados Unidos», expresó.

También, Saab asegura que “Venezuela ganará esta batalla, ya sea en Cabo Verde o en Norteamérica».

«Así es que dejen la emoción diciendo -que si llegó el avión, que si no llegó, que si me extraditan cantaré como un tenor- etc…Pierdan esa ridícula ilusión, primero porque no hay nada que cantar y segundo porque como he dicho muchas veces, yo jamás traicionaré la Patria a la que sirvo», añadió.

Alex Saab (entre paréntesis)

Un artículo de opinión escrito por Laureano Márquez, relata cómo en el Metro de Caracas se cuelgan afiches de Saab «para despertar el interés del pueblo venezolano sobre el abuso de poder que representa la detención en Cabo Verde».

Cuenta, además, que una serie llamada «Alex Saab, agente antibloqueo», narra la versión del empresario. Es un documental que desmiente lo que la justicia de Colombia, Reino Unido y EEUU le atribuye y allí denuncia su detención como un «secuestro».

Con información de EFE