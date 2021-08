ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #17Ago - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 207.949.867 infectados y 4.373.927 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

Eslovenia limita a 12 horas el tránsito por el país sin un certificado covid

Eslovenia ha limitado este martes a 12 horas el tránsito por el país para personas sin certificado europeo de vacunación, de haber pasado la covid o de tener un resultado negativo reciente, mientras a partir del próximo lunes ya no será posible entrar en el país sin ese certificado.

Los que no tengan el certificado covid adecuado podrán entrar si ofrecen garantías de que van a pasar una cuarentena de 10 días y tienen donde hacerlo.

Japón extiende emergencia sanitaria al 12 de septiembre y amplía a más zonas

El Gobierno de Japón decidió hoy extender hasta el 12 de septiembre el estado de emergencia por covid-19 vigente en Tokio y otras urbes, e incluir a otras siete prefecturas por la presión hospitalaria ante el aumento de los contagios.

La situación de la propagación de la covid-19 en Japón «se está volviendo más grave» por la variante delta, dijo el primer ministro nipón, Yohishide Suga, al hacer el anuncio tras una reunión con los expertos que asesoran al Ejecutivo sobre la gestión de la pandemia.

Nueva Zelanda confina al país por tres días tras un contagio de covid-19

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó este martes el confinamiento por tres días de los más de cinco millones de habitantes del país, tras detectarse un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero.

La medida, que se da ante el temor de que el caso detectado hoy sea con la variante delta, entrará en vigor a medianoche, aunque los casi 1,7 millones de pobladores de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, y más de 1.600 de la aledaña península de Coromandel estarán confinados durante siete días.

EEUU recomendará una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid, según medios

Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 ocho meses después de haber sido inmunizados, una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre, según The New York Times y The Washington Post.

Los dos diarios, que citan a funcionarios familiarizados con la decisión que ha tomado el Gobierno, apuntan a que el anuncio oficial podría producirse esta misma semana.

Ecuador registra 100 nuevos casos de covid-19 y acumula 495.115 positivos

Ecuador registró 100 nuevos casos de covid-19 y alcanzó un acumulado de 495.115 contagios positivos durante la pandemia, según el registro epidemiológico diario difundido este lunes por el Ministerio de Salud.

La cifra de muertos confirmados por el virus SARS-CoV-2 aumentó en 12 respecto al registro del domingo, con lo que llegó a los 22.531 acumulados en la pandemia, a los que se suman 9.454 «fallecidos probables», para un total de 31.985 defunciones.

Colombia suma otros 3.161 nuevos casos de coronavirus y 121 fallecimientos

El Ministerio de Salud de Colombia informó este lunes de 3.161 nuevos casos de coronavirus y otros 121 fallecimientos, cifras que confirman que la pandemia pierde fuerza en el país mientras avanza el Plan Nacional de Vacunación.

Ahora el país totaliza 123.580 decesos y 4.870.922 contagios, según el balance diario, que añade que en Colombia hay 38.263 casos activos que representan el 0,78 % del total.

Brasil registra 434 muertes y 14.471 contagios en las últimas 24 por covid-19

Brasil registró en las últimas 24 horas 14.471 nuevos casos y 434 fallecimientos asociados al coronavirus, según las cifras oficiales divulgadas este lunes por el Gobierno y que ratifican una curva descendente de la pandemia en el gigante suramericano.

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 20.378.570 casos confirmados y totaliza 569.492 óbitos según el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.

Información de EFE