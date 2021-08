OVSP: 63.3% del país no cuenta con acceso a internet - Runrun

53.6% de los encuestados afirmó que todos los días el servicio del internet fijo tiene fallas, según el balance del primer semestre de 2021 del OVSP

63.3% de los hogares venezolanos no cuenta con acceso a internet, según el balance del primer semestre de 2021 sobre la percepción de las telecomunicaciones, realizado por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP).

De acuerdo con la encuesta realizada por el OVSP , Ciudad Bolívar (71.2%), Barcelona (71.6%), Maracaibo (71.9%), Punto Fijo (73.8%) y Porlamar (73.8%), son las principales ciudades que no cuentan con el servicio que ofrece Cantv, el principal proveedor del país.

Según cifras del OVSP, el acceso a internet fijo ha tenido una caída en el último año. En junio de 2020 era de (40.5%), mientras que para junio de 2021, se ubicó en (36.5%).

Sobre la calidad del servicio de internet fijo 47.6% de los encuestados en las ciudades de San Cristóbal, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Barinas, Porlamar, Barcelona, Ciudad Bolívar, Punto Fijo y Maracaibo, la calificó como «mala», afirmando que la principal falla es que «la señal se cae y que la navegación es muy lenta».

Los resultados del balance semestral del OVSP señalaron que 53.6% de los encuestados afirmó que todos los días el servicio del internet fijo tiene fallas, (20.6%) reportó que esto sucede de uno a seis días a la semana y 16.2% dijo que casi nunca tiene fallas.

Sobre el tiempo que tarda el servicio en ser restituido, 65% de los encuestados señaló que vuelve el mismo día, 16.1% reportó que entre uno y dos días, 6,1% comentó que de dos a siete días y 4,1% manifestó que puede durar entre una y ocho semanas.

Nuevos actores

El OVSP destacó que la llegada de nuevas tecnologías de conexión a internet y de nuevos actores al proceso de comercialización de banda ancha fija, específicamente con el despliegue de la fibra óptica aérea en algunas ciudades del país, ha tenido un incremento considerable desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020.

Arnaldo Espinoza, periodista experto en tecnología, señaló que entre noviembre de 2020 y junio de 2021, la presencia de operadoras pequeñas que brindan servicios de internet fijo pasó de 3.1% a 7.2%, siendo Maracaibo una de las ciudades que registra mayores conexiones de este tipo (27.3%), a pesar de tener constantes fallas eléctricas.

Otras de las ciudades que han tenido que recurrir a proveedores privados de internet porque no existe la infraestructura de Cantv, son: Punto Fijo (19.9%), Barcelona (9.2%), Barinas (7.7%) y Barquisimeto con (5.7%).

Otras compañías que prestan servicios de internet, pero que ya tienen una trayectoria en el país, son Intercable (9.3%), Net1 (2.09%), Movistar (1.5%) y Digitel (1.3%).

A juicio de Espinoza, Caracas es una de las ciudades evaluadas que más quejas presenta por el servicio de internet, situación que no cambiará a menos de que estos nuevos actores que prestan servicios privados entren en el juego.

«Estos nuevos proveedores son necesarios, pero hasta que no haya más despliegue de fibras, la situación de la capital no va a cambiar y esto no lo veo en los planes de ninguna de las operadoras, incluyendo Cantv», dijo.

Sobre el acceso a la telefonía móvil y el uso de los datos, el OVSP destacó en su análisis que 64,4% de la población afirma navegar sin problemas, mientras que 34% valora el servicio de manera negativa, principalmente porque navega muy lento y dice que «nunca» tiene señal.