Oposición venezolana exige libertad plena para Juan Requesens - Runrun

Dirigentes de la oposición venezolana exigieron este sábado, 7 de agosto, que se le conceda libertad plena al dirigente Juan Requesens, quien fue detenido hace tres años y actualmente tiene prisión domiciliaria.

El partido Primero Justicia, del cual forma parte Requesens, publicó un hilo en Twitter donde señalaron que el opositor «enfrenta una justicia injusta y completamente viciada, asiste semanalmente a audiencias judiciales trucadas donde no se respetan sus derechos».

Además, la tolda consideró que quienes tienen casa por cárcel «son tan presos como quienes están en centros de reclusión», por lo cual exigieron su liberación.

Juan Guaidó, presidente interino, aseguró que Juan Requesens es «hombre íntegro que debe estar en libertad plena”.

Por su parte, Julio Borges, comisionado del gobierno interino para las Relaciones Exteriores, señaló Requesens cumple tres años detenido «por el solo hecho de querer un país libre y democrático».

«Exigimos su liberación y la de todos los presos políticos, civiles y militares, que permanecen detenidos por pensar distinto. La comunidad internacional debe presionar para que cese la persecución de la dictadura», sentenció Borges.

También, Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino para las Naciones Unidas, dedicó un mensaje cuestionó que a Requesens «lo acusaron de delitos no cometidos, negaron la visita de sus abogados y familia, difirieron su audiencia decenas de veces y pasó más de 2 años en los calabozos del régimen».

En tal sentido, el dirigente opositor considera que Requesens no es libre y que «casa por cárcel no es libertad».

