ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #5Ago - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 200.370.643 infectados y 4.259.874 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

Israel anima a recibir tercera dosis pese a petición de moratoria de la OMS

El primer ministro israelí, Naftali Benet, animó hoy a los mayores de 60 años a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 pese al llamamiento a un moratoria que hizo ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Quisiera reiterar, quien sea mayor de 60 años y aún no haya recibido la tercera dosis de la vacuna, es seis veces más susceptible a enfermedades graves y, Dios no lo quiera, a la muerte», declaró Benet.

Las vacunas de la covid no disparan los abortos en Estados Unidos

Las vacunas de la covid-19 no causan una tasa del 82 % de abortos espontáneos, como afirman publicaciones en internet de diferentes países que tergiversan datos de la agencia estadounidense de salud CDC difundidos por The New England Journal of Medicine (NEJM).

EFE Verifica ha recibido una consulta en su canal de WhatsApp sobre una de estas publicaciones compartidas en redes sociales, que tienen su origen en Estados Unidos y el Reino Unido.

Japón extiende su alerta sanitaria y agota sus opciones frente al virus

El Gobierno de Japón aprobó hoy medidas adicionales para tratar de frenar el auge récord de contagios en todo el país, que se suman a la emergencia sanitaria vigente en Tokio mientras se celebran los Juegos Olímpicos en la capital.

El Ejecutivo que lidera Yoshihide Suga ha decidido elevar el nivel de alerta sanitaria en ocho regiones más, aunque sin llegar a declarar la emergencia, que supone el máximo escalón dentro de las herramientas legislativas disponibles.

China restringe viajes y extrema las medidas para controlar los rebrotes

China restringió los viajes de sus ciudadanos al exterior para protegerse de los casos importados y declaró de «máxima prioridad» las tareas de prevención contra la covid para atajar los rebrotes que se están propagando por distintos puntos del país, con más de 500 casos en las últimas dos semanas.

Las autoridades chinas anunciaron que dejarán de expedir o renovar pasaportes para salir del país salvo casos «urgentes y necesarios» dada «la complicada situación pandémica en el exterior», y también exigieron a los gobiernos locales «un mayor control» en aeropuertos y puertos para «prevenir casos importados» del virus.

Macron: Francia se prepara para administrar una tercera dosis de vacuna

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que su país se prepara para administrar una tercera dosis de la vacuna contra la covid «para las personas más ancianas y las más frágiles».

En un vídeo colgado en las redes sociales, donde el presidente galo está respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, desde su residencia veraniega de Bregançon, en el sur del país, Macron aseguró que comenzarán a inyectar la nueva dosis a partir de septiembre.

Ecuador suma 408 nuevos casos de covid-19 y acumula 489.497 en pandemia

Ecuador sumó este miércoles 408 nuevos contagios de covid-19, con lo que acumuló 489.497 casos positivos durante la pandemia, cuyo primer paciente se registró el 29 de febrero del año pasado, informó el Ministerio de Salud.

El informe detalla que la cifra de muertos confirmados por covid-19 alcanzó los 22.297 decesos, a los que se suman 9.424 «fallecidos probables» con la enfermedad, para un total de 31.721 defunciones.

Australia registra su día con mas muertes por covid-19 en 10 meses

Australia registró este jueves cinco fallecidos por la covid-19 en el estado de Nueva Gales del Sur, epicentro del actual rebrote vinculado a la variante delta, la cifra de fallecidos más alta desde finales de septiembre de 2020.

Las víctimas mortales son tres personas que rondan los 60 años, una con 70 y otra que supera los 80, cuatro de ellas no estaban vacunadas, mientras que la quinta tenía una dosis de AstraZeneca, indicó a los medios la jefa del gobierno regional, Gladys Berejiklian.

Información de EFE