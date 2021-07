Las 13 perlas de Maduro durante la entrevista en TeleSUR - Runrun

Adelantó que las reuniones con la oposición se harán en México y espera que todo se instale allí en agosto próximo

Desde las revelaciones sobre las negociaciones con la oposición, hasta la solidaridad con Díaz Canel y los insultos a Iván Duque, Runrun.es recoge algunas de las perlas que Nicolás Maduro deslizó en una entrevista concedida al canal oficialista TeleSUR a propósito de su aniversario.

Sobre las negociaciones

«Ya hemos pre hablado (de) una agenda compleja y nos hemos puesto de acuerdo en las bases (…) Aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México, con la ayuda del Gobierno de Noruega, y posiblemente la participación de gobiernos del mundo (…) entre ellos EE UU».

«Nuestra exigencia es que se levanten todas las sanciones contra Venezuela, tenemos el derecho de una libertad económica, comercial y financiera (…) Del uno al Diez, hemos llegado a nueve (aludiendo a los avances de la negociación), en los próximos días se llegue a un acuerdo definitivo».

«Para que (con) ellos (los opositores), allí, en una sola voz, exijamos el levantamiento de todas las sanciones y que se devuelva el oro de Venezuela que tiene secuestrado, las cuentas y las empresas».

«Yo he hecho más de 1.000 llamados al diálogo. Yo les he dicho a sus representantes que después de 20 años los intentos por destruir la Revolución no les ha funcionado. Hoy estamos más fuertes que nunca».

Sobre las sanciones

«Nos congelaron un dinero que era para comprar vacunas. Nos persiguen todo el dinero, hace 48 hora nos congelaron el dinero para transmitir las Olimpiadas en Tokyo».

«Nosotros estuvimos 14 meses, por primera vez en 100 años, sin vender una gota de petróleo en el mundo producto de esta oposición que ha pedido sanciones contra Venezuela».

Sobre las elecciones regionales

«La postulación a alcaldías, gobernaciones de todos sus líderes locales (los de la oposición), regionales, de algunos líderes nacionales, es una señal muy poderosa de que lo estamos logrando».

Sobre temas económicos

«Para conseguir un repuesto clave, tenemos que parir. Tenemos que parir para dar resultados y agradezco a los trabajadores y empresarios, así como a los Gobiernos de China y Rusia (…) Con la recuperación de la industria vamos paralelo con la producción de alimentos, el 80 por ciento de los alimentos se produce en Venezuela. Tenemos que empezar a regular los precios»

«Un punto común (con Fedecámaras) es recuperar la estabilidad del comercio y el producto de Venezuela. El fortalecimiento del Bolívar también es vital, hay que decir que la Fedecámaras de hoy no es la misma que la de hace 20 años», aseveró el mandatario.

Sobre los líderes latinoamericanos

«Hablé con Pedro Castillo (presidente electo de Perú), sentí sus palabras honestas, realmente es una gran sorpresa que ha dado el pueblo peruano con la elección de un hombre humilde. Esperamos que el Perú retome los caminos de liberación».

«Fui el primero que llamó a Díaz-Canel (presidente cubano) porque nosotros hemos pasado por casas peores. Le dije que el pueblo cubano tiene la fuerza para sobreponerse de cualquier circunstancia, ahora estamos acelerando planes de cooperación en cuestión de medicinas y alimentos».

«Cuba cuenta con el apoyo del mundo. Ha despertado con mayor pasión la solidaridad, porque Cuba ha denunciado el recrudecimiento de todas estas medidas».

«Iván Duque no es un estadista, es un títere del capo mayor que es Álvaro Uribe Vélez, por eso volvieron las masacres en Colombia, por eso han matado a excombatientes de las FARC, hay más de 300 desaparecidos en las protestas del paro nacional».