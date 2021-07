CLAVES | Lo que significa que Venezuela tenga la hamburguesa más cara del mundo según el Índice Big Mac - Runrun

El pasado 21 de julio, la prestigiosa publicación inglesa The Economist publicó su tradicional «Índice Big Mac», un indicador que desde 1986 sirve como guía para conocer si la moneda de un país está sobrevaluada o subvaluada respecto a la de otro.

El Índice Big Mac, como su nombre bien refiere, compara qué cantidad de dólares se necesitan para comprar la conocida hamburguesa de Mc Donald’s, uno de los productos más básicos que vende la mayor cadena de comida rápida del mundo.

Este indicador diseñado por The Economist se basa en la teoría de “Paridad de Poder Adquisitivo”, que establece que una moneda está “alineada” con otra si permite comprar una misma canasta de bienes al mismo valor expresado en cualquiera de ambas monedas.

Desde el año 2018, The Economist excluyó a Venezuela de su reporte debido a la imprevisibilidad del fenómeno hiperinflacionario.

Pero su más reciente monitoreo del 21 de julio volvió a incluir al país, que destacó en el tope de la lista de países evaluados.

En ese sentido, Venezuela figuró como el país del mundo en el que se necesita una mayor cantidad de dólares para comprar una Big Mac ($US 8,35).

#23Jul #Vzla@Naldoxx: Vzla tiene el Big Mac (¿Big Cheddar?) más caro del mundo, de acuerdo al más reciente Big Mac Index de @TheEconomist, superando a Suiza, Noruega y Suecia en el índice. El tipo de cambio implícito del Big Mac es de 5.338.000 Bs/US$.https://t.co/5AjqY5MRRN pic.twitter.com/ktil0TeDhK — Reporte Ya (@ReporteYa) July 23, 2021

Big Mac, papas y refrescos. Ese es el índice Big Mac. Lo que llaman los gringos el “meal” y nosotros el “combo”. — Arnaldo Espinoza (@Naldoxx) July 23, 2021

En la clasificación, nuestro país está por encima de naciones como Suiza Noruega, Suecia y Estados Unidos.

¿Por qué no es positivo encabezar el Índice Big Mac?

The Economist explica que lo esperable sería que los precios promedio de las hamburguesas fueran más baratos en los países pobres que en los ricos, porque los costos laborales son más bajos.

Como se aprecia en el más reciente Índice Big Mac, esta hipótesis no se cumple en el caso de la economía venezolana.

A continuación, las claves para entender lo que significa que Venezuela esté en la cima de este indicador. Y, nuevamente, no son buenas noticias sobre la economía venezolana.

Sobrevaluación de la moneda

De acuerdo con el análisis más reciente de The Economist, un Big Mac costaba 30.164.100 millones de bolívares para el 21 de julio (US$ 8,35) versus los US$ 5,65 que cuesta en EEUU. El tipo de cambio implícito en el precio de Venezuela es de 5.338.778,76.

La diferencia entre este y el tipo de cambio real, 3.613.989,07, lleva a concluir a la publicación inglesa que el bolívar venezolano está sobrevaluado en un 47,7%.

Intervención estatal

El sitio web Economipedia.com describe que la sobrevaloración de una moneda ocurre cuando esta tiene un valor mayor del real y del que objetivamente debería tener en un tipo de cambio.

«Esto se ve cuando la capacidad de compra de una moneda es inferior a la cotización en el tipo de cambio», comentan.

Señalan, además, que monedas como el bolívar y el peso argentino están «sobrevaloradas» por intervención del Estado.

«Legal y políticamente se ha impuesto que así fuera. Esto, para evitar un desmoronamiento e inflación en la economía, además de poder comprar en el exterior más ventajosamente. Sin embargo, en la realidad esto no es así, ya que surge un mercado paralelo que denota que estas monedas valen mucho menos de lo que insinúan», explican.

¿Predictor de tasas de cambio futuras?

Urbi Garay, profesor en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), comentó en su cuenta en Twitter que este hallazgo del Índice Big Mac confirma, por una parte, que Venezuela «es el país más caro del mundo».

Pero también añade sobre otro elemento que podría estar anticipando este indicador: «Si bien se basa en un sólo producto (hamburguesa Big Mac), en el pasado ha tenido alguna capacidad para predecir tasas de cambio futuras».

Venezuela es el país más caro del mundo, según el índice Big Mac de @TheEconomist Si bien este indicador se basa en un sólo producto (hamburguesa Big Mac),en el pasado ha tenido alguna capacidad para predecir tasas de cambio futuras Según el Big Mac el Bolívar está sobrevaluado https://t.co/xPmAoGmHY6 pic.twitter.com/sbI3bBa9qi — Urbi Garay (@urbigaray) July 22, 2021

El experto indica también por qué la hamburguesa de Mc’ Donalds cuesta más en Venezuela que en países como Suiza, Suecia, Noruega y Estados Unidos.

» La demanda ha caído al caer los ingresos, se vende menos y, entonces, los costos fijos representan un mayor porcentaje de los costos totales, impactando los precios al alza. Y no es que estén haciendo una fortuna con esas subidas de precios», comentó en respuesta al planteamiento de un usuario en Twitter.

Así es Guillermo, es un efecto perverso: La demanda ha caído al caer los ingresos, se vende menos y entonces los costos fijos representan un mayor porcentaje de los costos totales, impactando los precios al alza. Y no es que estén haciendo una fortuna con esas subidas de precios. — Urbi Garay (@urbigaray) July 24, 2021

Bolívar sin capacidad de compra

El billete de mayor circulación en Venezuela es el de un millón de bolívares.

A pesar de ser el de más alta denominación en el mundo (superó el pasado mes de marzo cuando fue emitido al de Vietnam, que tiene una pieza en circulación de 500.000 unidades en su moneda local) es insuficiente para comprar casi cualquier alimento en el país.

Por ejemplo, para comprar una hamburguesa al precio que reflejó el Índice Big Mac de The Economist de Bs. 30.164.100 millones, un venezolano necesitaría al menos 30 billetes de Bs.1.000.000 y uno de Bs.200.000.

Mientras que países como Estados Unidos, con el billete de más alta denominación (el de US$ 100) se pueden comprar unas 17 hamburguesas al precio de US$ 5,65 del Índice Big Mac.

Además, cabe recalcar que todo venezolano que perciba mensualmente solo como ingreso el del salario mínimo (cuyo monto es Bs 7.000.000, menos de dos dólares al cambio actual) debería trabajar cuatro meses y medio para poder comprarse un Big Mac.