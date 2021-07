ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #16Jul - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 189.331.356 infectados y 4.071.107 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Vacunas contra el COVID-19 podrían dar protección sólida a largo plazo, según un estudio de la Universidad de Oxford

Científicos de las Universidades de Oxford, en Reino Unido, y del Hospital Cantonal de St. Gallen, en Suiza, publicaron ayer un estudio en la revista Nature Immunology que aportó información clave sobre las vacunas con vectores virales contra el virus. Este tipo de vacunas contienen una versión modificada de otro virus (que se llama “vector”) para darles instrucciones importantes a las células del organismo humano. Infobae

La torre Eiffel reabre tras más de ocho meses cerrada por la pandemia

La torre Eiffel reabrió el viernes al mediodía después de ocho meses y medio sin visitantes debido a la pandemia de covid-19, su cierre más largo de la posguerra, con una afluencia limitada a 50% en sus ascensores y un pase sanitario obligatorio. Los ascensores de la “Dama de Hierro” elevaron de nuevo a los turistas a su cumbre de 300 metros para contemplar las majestuosas vistas de la capital francesa. EU

EEUU empieza a enviar 3,5 millones de vacunas a Argentina

El Gobierno de Estados Unidos donará al de Argentina 3,5 millones de dosis contra la covid-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna que «empezarán a enviarse» a partir de este mismo viernes, informó a Efe la Casa Blanca. Está previsto que las dosis salgan este viernes de Estados Unidos y lleguen el sábado a Buenos Aires, aunque la Casa Blanca no precisó si se mandará de una vez el total de 3,5 millones de dosis o si la entrega se hará gradualmente. UR

Un estudio concluyó que los vacunados con Pfizer tienen diez veces más anticuerpos contra el coronavirus que los inoculados con Sinovac

Un estudio realizado en Hong Kong reveló que aquellas personas que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus tienen diez veces más anticuerpos que quieren fueron inoculados con Sinovac, y que estos últimos generan niveles de proteínas para atacar al virus “similares o inferiores” a producidos de forma natural en los pacientes recuperados de covid-19. Infobae

La vacuna de Pfizer demostró ser 100% eficaz en la prevención del COVID-19 en adolescentes

“Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna BNT162b2 COVID-19 en adolescentes”. Con ese título, la publicación de The England Journal of Medicine vino a traer información robusta sobre la única vacuna en el mundo que hasta el momento puede ser aplicada en menores de edad, que demostró una eficacia del 100% en los ensayos en este grupo etario. Es que hasta hace muy poco, las vacunas contra el nuevo coronavirus no estaban autorizadas para uso de emergencia en personas menores de 16 años. Infobae