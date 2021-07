Venezuela albergará el Festival de Cine Alemán - Runrun

En esta ocasión se proyectarán 14 filmes que exponen la calidad e innovación de la cinematografía alemana, a través de géneros como el drama, el suspenso y la comedia

Del 19 de julio al 8 de agosto Venezuela será sede del Festival de Cine Alemán en las modalidades presencial —en las salas de Cines Paseo de Trasnocho Cultural, en Caracas— y digital —a través de la plataforma streaming del Goethe Institut a nivel mundial.

Películas para disfrutar en cines Paseo

Uno de los cinco títulos disponibles de modo presencial es la cinta En tránsito (2018), inspirada en la novela homónima de Anna Seghers, adaptada y dirigida por Christian Petzold. La película traslada al presente una posible historia de amor de un alemán que durante la Segunda Guerra Mundial llega a Francia huyendo de los nazis. Protagonizada por las jóvenes promesas Franz Rogowski y Paula Beer, fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en la sección oficial del 68º Festival Internacional de Cine de Berlín.

En tono de comedia están El juego de las sillas (2018), dirigida y escrita por Lucia Chiarla, directora italiana radicada en Alemania, que representa la excéntrica vida de una mujer desempleada que finge su desempeño como profesional independiente para mantener su estatus social; y El pez dorado (2019), un roadmovie a lo Fack ju Göthe (2013) centrado en Oliver, Tom Schilling, quien intenta utilizar un viaje terapéutico del grupo de personas con discapacidades que acaba de conocer como pretexto para lavar su dinero negro.

En una tónica distinta están La pareja más linda (2018), film que parte con las vacaciones de ensueño de Liv y Malte que pronto se convertirán en un episodio que amenazará la estabilidad de ambos, cuando sean víctimas de un robo violento y Liv abusada sexualmente por los asaltantes. Rompe-Estructura (2019), por su parte, es una pieza dramática escrita y dirigida por Nora Fingscheidt con la sorprendente actuación de la muy joven Helena Zengel, quien interpreta a Benni, una incontrolable niña de nueve años que no consigue su lugar en el sistema de acogida alemán ni en la sociedad, como es la realidad de muchas jóvenes.

Estas cinco películas estarán disponibles en las semanas de flexibilización (del 19 al 25 de julio y del 02 al 08 de agosto) en las salas de Cines Paseo del Trasnocho Cultural, ubicadas en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes de Caracas.

Cine alemán en casa

El Festival de Cine Alemán desea proseguir con la exitosa experiencia del 2020, ofreciendo una variada muestra para ser disfrutada gratuitamente desde casa en todo el territorio nacional a través de la recién estrenada plataforma digital del Goethe-Institut: festivalaleman.goethe-on-demand.de.

Mediante el portal será posible ver gratuitamente varios títulos con subtítulos en español como Atlas (2017), ópera prima del director David Nawrath, que se centra en cómo se desata una tormenta interior en el personaje Walter, quien realizando un desalojo forzoso para la empresa inmobiliaria que trabaja, encuentra a la joven familia formada por su hijo que abandonó décadas atrás.

Otra ópera prima es Mi Final. Tu Comienzo (2019) de la joven directora Mariko Minoguchi. Una película que lleva a reflexionar sobre el destino y el azar a través de dos historias románticas que se entrelazan. Presenta una estructura no lineal, que fusiona pasado y presente para dar un giro narrativo que desafía al espectador a cuestionar su propia realidad.

Demostrando que el cine alemán se caracteriza por la diversidad de las realidades que retrata y la innovación en sus enfoques y puestas en escena, destaca El tribunal del Congo (2020), dirigida por el mundialmente reconocido director de teatro, el suizo Milo Rau, que con una mezcla de cine y teatro documental, aborda a través de la escenificación un tema altamente politizado en el que los Derechos Humanos saltan a primer plano, los efectos de la guerra civil que asola al Congo desde hace casi 20 años. Sobre esta obra tendremos un cineforo digital el 29 de julio en conjunto con la Embajada Suiza en Venezuela.

Por ser político, provocador y de denuncia continua también estuvo caracterizado el trabajo el artista de performance, productor de cine y teatro, fallecido en el 2010, Christoph Schlingensief, centro del documental Una voz rompiendo el silencio (2020). Montado exclusivamente con material de archivo, desde cintas tempranas en súper 8 y películas trash, relata sus apariciones en televisión, sus propios trabajos documentales, hasta su producción de ópera en Bayreuth.

Por su parte, Este niño necesita aire fresco (2018), dirigida por la reconocida directora Caroline Link, trae la comedia para toda la familia a la plataforma digital al narrar la historia de los orígenes poco conocidos de uno de los humoristas más apreciados de Alemania, Hape Kerkeling, cuya infancia marcada por experiencias dolorosas y traumáticas en la República Federal de los años 60 y 70, le dio el material adecuado para desear divertir y entretener a otros. Este film contará también con una experiencia y discusión de la mano de Qué Leer.

Buscando a Eva (2019), el largometraje debut de Pia Hellenthal, presentado en la sección Panorama de la 69ª edición de la Berlinale, mantiene al espectador con la sensación de estar leyendo el diario personal de alguien. Se trata de una historia real que muestra lo que sucede cuando una persona derriba por completo las barreras de su intimidad y se expone al máximo por medio de sus redes sociales. Asimismo, The Language of many others (2017), disponible con subtítulos en inglés, relata la historia de un joven autor de un popular blog anónimo, que decide dar a los lectores el control de su vida. Estos dramas entre ficción y realidad pintan el retrato de una generación inmersa en el mundo virtual, que revisaremos también en un cineforo en línea el 05 de agosto.

En el nombre de Sheherezade o el primer Biergarten de Teherán (2019) de la joven directora de origen iraní Narges Kalhor deconstruye la imagen de Oriente que se tiene en Alemania y la idea mayoritaria sobre cómo debe ser un documental. Se trata de un film sobre narrar historias y la búsqueda de la propia identidad, tanto la de los protagonistas como la de la directora, todos emigrantes jóvenes en una Alemania contemporánea que aparentemente da acogida y fomenta la diversidad.

La cinta que cierra la cartelera digital es Cleo (2019). Lo que fue Amélie para París, es Cleo para Berlín. El cineasta alemán Erik Schmitt convierte las calles de la Berlín moderna en una ambientación colorida y mística en la que una joven no solo busca un tesoro, sino que además se enfrenta a los demonios de su pasado. Schmitt aplica un singular estilo narrativo, empleando secuencias elaboradas y técnicas de montaje de gran originalidad.

Todas las películas que componen la muestra on-line se exhibirán a través de la plataforma streaming del Goethe-Institut: festivalaleman.goethe-on-demand.de.

Nos acercamos a través del espacio digital

Aprovechamos las posibilidades del mundo digital y la fortaleza de cada uno de los títulos para generar contenidos adicionales que acompañarán en las redes sociales a la audiencia en esta experiencia híbrida de on demand y salas de cine. En esta oportunidad, tres cineforos serán las citas fijas de este Festival, todos moderados por el director del Trasnocho Cultural, José Pisano.