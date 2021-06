Federación Médica pide a los venezolanos rechazar vacuna Abdala en pruebas - Runrun

La Federación Médica Venezolana pidió a los venezolanos este miércoles, 30 de junio, no inyectarse en pruebas la vacuna Abdala, desarrollada en cuba.

En una nota de prensa, la organización destacó que este es un “producto biológico experimental”.

Vale recordar que la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro informó sobre la llegada de un número no especificado de este fármaco.

“La Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, indicó el presidente de la federación, Douglas León Natera.

Al respecto, León Natera recalcó que es “muy poco” lo que se conoce sobre el fármaco desarrollado por Cuba contra la COVID-19, por lo que recomendó a la población “no inyectarse con ese producto”.

“Los ciudadanos venezolanos no somos conejillos de indias y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna (Abdala), que no es ninguna vacuna”, añadió.