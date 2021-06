La Vinotinto tiene un abanico de escenarios en la Copa América - Runrun

En su último partido Venezuela empató frente a Ecuador y sacó un resultado de oro que lo coloca con dos puntos en la tabla de posiciones

José Graterol

Jose Peseiro y sus muchachos, han sacado resultados heroicos en los dos últimos partidos de esta Copa América, con muchas interrogantes en la convocatoria, el cuerpo técnico de Venezuela pudo crear un equipo bastante competitivo en este torneo. Con más de 16 bajas por COVID 19 y llamados de emergencia a jugadores que hacen vida en el futbol venezolano.

El combinado vinotinto hizo cara a selecciones como Brasil, Colombia y Ecuador. Aunque Venezuela fue derrotada en su primer partido contra la canarinha 3-0, consiguió ajustar el esquema en la alineación para sacar dos empates valiosos frente a Colombia y Ecuador, logrando acumular 2 puntos en la competencia, donde el guardameta Wuilker Faríñez fue protagonista en los dos últimos partidos. Punto aparte el de recalcar la ardua labor y orden que ha demostrado la defensa venezolana.

Ahora bien, Venezuela le queda un solo partido y será el día domingo 27 frente a los peruanos en Brasilia. Perú viene de remontarle un 2 x 0 a los ecuatorianos, donde demostraron vertiginosos ataques y orden ofensivo de la mano del delantero Gianluca Lapadula.

La fecha 4 fue la de descanso para los criollos, pero se disputaron los partidos de Colombia vs Brasil donde los brasileños, ya clasificados, consiguieron ganar. Mientras que el Ecuador vs. Perú no pasó del empate.

Luego de los días correspondientes de aislamiento, Venezuela recibe buenas noticias y recuperará a varios jugadores: Mikel Villanueva, Jefferson Savarino, Josef Martínez, Jhon Chancellor, Jhonder Cádiz, Nahuel Ferraresi, Roberto Rosales, Rómulo Otero y Yeferson Soteldo podrán ser de la partida en el último día de enfrentamientos en el Grupo B.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera

Brasil con 9 puntos Colombia y Perú con 4 unidades; mientras que Ecuador y Venezuela suman solo 2 puntos.

Estos son los posibles escenarios para que Venezuela clasifique a la segunda ronda, recordando que clasifican 4 de 5 equipos:

Venezuela gana y Ecuador pierde contra Brasil, Venezuela avanza en el segundo lugar.

Venezuela gana y Ecuador gana contra Brasil, Venezuela avanza en tercer lugar.

Venezuela gana y Ecuador empata contra Brasil, Venezuela avanza en segundo lugar.

Venezuela empata y Ecuador pierde contra Brasil, Venezuela avanza en el cuarto lugar.

Venezuela pierde por un gol y Ecuador pierde por 5 (o más goles) contra Brasil, Venezuela avanza en el cuarto lugar.

La cita será el próximo domingo contra Perú en el Mané Garrincha, donde Runrunes, conjunto a La Pizarra del DT, tendremos presencia.