ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #23Jun - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 179.199.021 infectados y 3.883.483 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

India suma 30 millones de contagios, preocupada por nueva variante Delta Plus

La India superó este miércoles los 30 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al tiempo que las autoridades comienzan a preocuparse por la aparición de una nueva variante del virus, conocida como Delta Plus.

El país asiático registró 50.848 nuevos contagios de la covid-19 en las últimas 24 horas, elevando el número total de infecciones a más de 30 millones, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud indio.

Los nuevos contagios repuntan en Taiwán, que registra 24 muertes por covid

El Centro de Control de Enfermedades de Taiwán anunció hoy el diagnóstico de 104 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, un repunte respecto a los dos días anteriores, y agregó 24 muertes más a la estadística de decesos a consecuencia de la covid-19.

Los 104 nuevos casos se produjeron por contagio local. Con los datos del martes (79) y el lunes (75), parecía que el rebrote detectado en el país insular a mediados del mes pasado había comenzado una tendencia descendente en cuanto a nuevas infecciones, teniendo en cuenta los 109 positivos de este domingo, los 128 del sábado y los 189 de la víspera.

Muertes globales por covid disminuyen un 12 % respecto a la semana anterior

Las muertes por covid-19 bajaron un 12 % en los últimos siete días con respecto a la semana anterior mientras que el número de casos cayó un 6 %, con 2,5 millones de contagios registrados, la menor incidencia desde febrero de este año, según destacó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Del 14 al 20 de junio se registraron más de 64.000 muertes, unas 9.000 diarias, aunque la cantidad disminuyó con respecto a la semana anterior en todas las regiones excepto en Oriente Medio, donde aumentó un 2 %, y en África, con un significativo incremento del 38 %, muestra el informe epidemiológico semanal de la OMS.

Un año de prisión para pasajero con PCR falsificada en aeropuerto de Bruselas

El Tribunal Penal de Bruselas ha condenado por primera vez a un año de prisión a un hombre que intentó salir del aeropuerto de la ciudad con una prueba de PCR falsificada, según la prensa local.

Es la primera sentencia de este tipo desde que las autoridades belgas anunciaron en abril que perseguirán esos delitos de forma estricta, informó este miércoles el diario De Standaard.

Un estudio del NYT cuestiona eficacia de la vacuna china en algunos países

Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China, lo que sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes, asegura este miércoles The New York Times.

El rotativo neoyorquino ha desarrollado una investigación basada en datos de contagio de la covid-19 en algunos países que han usado de forma mayoritaria vacunas chinas como las Seychelles, Mongolia o Chile.

Honduras acumula 6.818 muertes y 255.117 contagios por la covid-19

La cifra de muertes por covid-19 en Honduras se elevó este martes a 6.818 y la de contagios a 255.117, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En un comunicado, el organismo sanitario confirmó 46 nuevos fallecimientos por la misma enfermedad, con los que ya suman 6.818 desde que la pandemia se comenzó a expandir en el país centroamericano, en marzo de 2020.

México reporta 261 muertes y llega a 231.505 decesos por coronavirus

México registró 261 muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para un total 231.505 decesos, informó este martes la Secretaría de Salud, que también reportó que el país llegó a 40,7 millones de vacunas aplicadas.

Además, el informe técnico diario registró 4.233 nuevos contagios que elevan a 2.482.784 los casos confirmados. Con estas cifras, México se sitúa como el cuarto país con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Información de EFE