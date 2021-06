El Mañanero de hoy #22Jun: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

A Venezuela no le queda más que esperar por la decisión del nuevo Fiscal de la CPI