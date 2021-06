Registran caída global de páginas de medios de comunicación y de servicios - Runrun

Según el New York Times, la interrupción del servicio y caída de páginas se relaciona con Fastly

La mañana de este martes, 8 de junio, se registró una caída de distintas páginas, redes sociales medios de comunicación y de servicios.

De acuerdo con información publicada en Twitter y por el portal downdetector.com, se reportaron problemas de cortes en servicios digitales, medios de comunicación y redes sociales como Etsy, Hulu, PayPal, Reddit, Amazon y Twitch.

Algunos de los medios de comunicación afectados por esta caída fueron The New York Times, CNN, The Guardian, The Financial Times y Le Monde.

Por su parte, la agencia EFE, en España, reportó que también sufrieron la caída, al menos, las webs del país ibérico como El País, Marca y AS.

El error 503 se volvió tendencia en redes sociales. Este error consiste en la incapacidad del servidor para procesar una petición por parte del usuario y el mensaje que se envía es «servicio no disponible», que señala al cliente que el servidor está desconectado momentáneamente.

Según el New York Times, la interrupción del servicio se relaciona con Fastly, un proveedor de servicios de computación en la nube utilizado por decenas de empresas para mejorar la velocidad y confiabilidad de sus sitios web.

Tras conocerse el problema por la falla, Fastly dijo en su sitio web que identificaron el evento y que se estaba trabajando en una solución.

Vale recordar que en diciembre de 2020, varios servicios de Google registraron fallas durante al menos una hora y la empresa atribuyó el problema a una «interrupción del sistema de autenticación» sin dar mayores explicaciones.

Con información de TalCual