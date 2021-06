ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la mañana #5Jun - Runrun

Mientras se aplaude una donación de vacunas de EE UU al Covax, en Argentina se preparan para producir la vacuna rusa y en China se aprueba el uso de una vacuna para menores de edad

Jefe ONU celebra la donación de vacunas de EEUU al COVAX (AP)

El secretario general de Naciones Unidas acogió con satisfacción el anuncio de que Estados Unidos donará millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 al programa COVAX, respaldado por el organismo, además de a países a título individual y al personal de primera línea de la ONU en lugares peligrosos.

António Guterres está también “extremadamente agradecido” al gobierno de Joe Biden por incluir a los trabajadores del organismo y a los diplomáticos y al personal de sus 193 miembros en el programa de vacunación estadounidense, añadió el vocero de la ONU, Stephane Dujarric.

Biden anunció el jueves la donación inmediata de un primera lote de 25 millones de dosis a través del programa COVAX, que hasta el momento ha enviado solo 76 millones a naciones necesitadas. En total, el plan de la Casa Blanca incluye la entrega de 80 millones de dosis en todo el mundo hasta finales de junio, la mayoría a través del mecanismo que busca la equidad en la distribución de los fármacos contra el coronavirus.

Argentina prevé iniciar producción Sputnik V próxima semana (AP)

Argentina contará la semana próxima con el principio activo para iniciar la producción local de la vacuna rusa Sputnik V, un paso determinante con el que busca acelerar la vacunación contra el coronavirus en momentos en que un brote ha puesto al sistema sanitario al borde del colapso y disparado los fallecimientos.

“Hoy empezamos el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik. El domingo un avión estará partiendo de Moscú trayendo el principio activo para que empiece la producción de inmediato”, dijo el viernes el presidente Alberto Fernández en una teleconferencia en la que participó, entre otros, su par de Rusia, Vladimir Putin, y autoridades Fondo Ruso de Inversión Directa.

La formulación y envasado del inoculante tendrá lugar en las instalaciones de Laboratorios Richmond, en las afueras de Buenos Aires. Esa farmaceútica espera llegar a producir cien millones de dosis al año.

Argentina fue el primer país de América Latina y el segundo del mundo que aprobó la Sputnik V. A fines de diciembre comenzó a vacunar con el inoculante, que en la actualidad es aplicado a la par de los del laboratorio anglosueco AstraZeneca y del chino Sinopharm en una campaña de vacunación que ha transcurrido lentamente, pero que en los últimos días tomó algo de impulso por la llegada de cuantiosos lotes de diferentes inmunizantes en sucesivos vuelos.

Sinovac anuncia que China autoriza el uso de urgencia de su vacuna en menores (EFE)

China ha autorizado el uso de emergencia de CoronaVac, la vacuna para la covid fabricada por la firma Sinovac, entre personas de entre 3 y 17 años, de acuerdo con el presidente de la compañía, recoge la prensa local.

El presidente de Sinovac, Yin Weidong, indicó en la noche del viernes a medios locales que las autoridades pertinentes han aprobado el uso de emergencia de la vacuna en China en menores pero que “aún no se ha decidido cuándo se utilizará y a partir de qué edad”.

Sinovac ha finalizado las fases I y II de investigación clínica con cientos de voluntarios dentro de este grupo de edad, según los cuales “la vacuna es tan segura y eficiente como lo es para los adultos”, dijo Yin a la cadena estatal CCTV

Bélgica vacunará a los menores de 16 y 17 años (EFE)

Las autoridades sanitarias belgas autorizaron este sábado la vacunación contra el coronavirus para los menores de 16 y 17, una vez lo hayan hecho todos los adultos.

La decisión llega después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizase también la vacuna de Pfizer-BioNTech para los jóvenes de entre 12 y 15 años.

Ante la idea de vacunar a los menores, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) publicó esta semana un informe en el que aseguraba que el beneficio de los menores al recibir la vacuna es “limitado”, por lo que recomendó a los gobiernos que prioricen antes a las personas mayores.

Mayoría de pacientes con COVID-19 en Chile no se vacunó (EFE)

El doctor Daniel Rodríguez se levanta a diario con la misión de hacer un cupo para un nuevo enfermo con COVID-19 que llega a la unidad de pacientes críticos de su hospital, que ya está atiborrada con jóvenes que no quisieron vacunarse, situación que se repite en muchos de los hospitales de Chile.

“En este minuto la gran mayoría no están vacunados”, explicó el viernes a The Associated Press, y a diferencia de los pacientes mayores que atendieron durante la primera ola de la pandemia el año pasado, hoy “son más jóvenes, el promedio (tiene) 30 o 40 años y sin vacuna la gran mayoría”. Sólo uno o dos tienen las dos dosis requeridas para desarrollar inmunidad frente al nuevo virus.

La situación del Hospital de Urgencia, que también recibe personas con otras patologías como politraumatismo o lesiones por terceros, se repite en la mayoría de los hospitales locales.

Chile vive la gran paradoja de ser el país latinoamericano que tiene el mayor porcentaje de inmunizados, pero cuyas unidades de pacientes críticos están atiborradas de enfermos graves sin vacunar. Cifras oficiales indican que el 72% de su población a vacunar ya recibió la primera dosis y el 54% la segunda.

Esta semana fue el turno de vacunación de los jóvenes entre 25 y 23 años.