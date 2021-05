EEUU sobre nuevo CNE: Depende de los venezolanos decidir si contribuye a elecciones libres - Runrun

Julie Chung, subsecretaria interina adjunta del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, aseguró este jueves, 6 de mayo, que depende de los venezolanos decidir si la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) contribuye a unas elecciones libres y justas.

De acuerdo con la funcionaria estadounidense, EEUU apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela.

Asimismo, expresó que EEUU “seguirá presionando por los cambios mínimos fundamentales necesarios para elecciones libres y justas“, incluyendo “el levantamiento de las prohibiciones a los partidos políticos, la liberación incondicional de los presos políticos, invitaciones a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

Tras la designación de nuevos rectores del CNE, se procedió a la instalación del directorio este miércoles, 5 de mayo, donde quedó Pedro Calzadilla como presidente del ente electoral y Enrique Márquez como el vicepresidente.

Asimismo, se conoció la conformación de los órganos subordinados, así la Junta Nacional Electoral será presidida por Tania D´Amelio y la integrarán el rector principal Roberto Picón y el suplente Carlos Quintero.

2/2 We continue to press for the fundamental minimum changes needed for free & fair elections, including lifting bans on political parties, the unconditional release of political prisoners, invitations to credible international electoral observers, & a public​ electoral calendar.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 6, 2021