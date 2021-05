"Seguimos muy lejos de tener un CNE equilibrado" - Runrun

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, considera que, “para hablar de un CNE equilibrado, todos los rectores deberían ser independientes, sin vinculación a ningún partido o actor político, como ordena la Constitución y como aconsejan las buenas prácticas internacionales”

El abogado Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, se refirió vía Twitter al nombramiento de los cinco rectores que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los próximos siete años.

“Creo que algunos andan confundidos con lo de los nuevos rectores del CNE. Una cosa es que el gobierno tenga menos rectores provenientes de sus filas, lo cual es una ganancia, y otra muy distinta es decir que tenemos un CNE equilibrado. Seguimos muy lejos de eso”, tuiteó.

Al respecto, precisó: “Si contamos rectores principales, el régimen tiene 3 de los 5. Si hablamos del total de los rectores (principales y suplentes), el régimen controla al menos 10 de los estados 15. Pero lo más importante ahora es cómo queda el control de las instancias del CNE”.

En opinión de Alarcón, “para hablar de un CNE equilibrado, como algunos pretenden vender a este, la realidad es que todos los rectores deberían ser independientes, sin ninguna vinculación a ningún partido o actor político, como ordena la Constitución y como aconsejan las buenas prácticas internacionales”.

En este sentido, considera que “este puede ser un mejor CNE que lo que hemos tenido hasta ahora, pero no es un CNE equilibrado y mucho menos ideal”.

Por ello, “solo queda apostar que estos 5 rectores que no controla el régimen sean capaces de hacer una diferencia en el CNE. No será fácil, no creo que el régimen los haya puesto allí para dejarlos hacer, pero su éxito sería ganancia para todos”.