ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #15Abr - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 138.391.625 infectados y 2.975.733 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

OMS: la situación es “grave” pese a los signos de freno en los contagios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa continúa siendo “grave” y que hay presión hospitalaria en muchos países a pesar de los “signos tempranos” de que el contagio se está frenando en algunas partes del continente.

“Hay que ser claros: signos tempranos de caída no es lo mismo que tasas bajas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse a bajos niveles, aprovechando nuestra energía y resistencia para derrotar al virus”, dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Sube un tercio el número de los contagios de covid en Moscú

El número de los contagios de coronavirus ha subido un tercio en Moscú en las últimas 24 horas, informaron este jueves las autoridades locales.

De acuerdo con las estadísticas, en la capital rusa, principal foco de la covid-19 en este país, fueron registrados 2.455 casos de coronavirus, frente a los 1.837 positivos contabilizados el día anterior.

Alemania seguirá apostando por diferentes vacunas contra el coronavirus

El titular alemán de Sanidad, Jens Spahn, aseguró hoy que Alemania seguirá apostando por diferentes fabricantes y tecnologías en lo que respecta a las vacunas contra el SARS-CoV-2, al tiempo que destacó la buena experiencia con los preparados de ARN mensajero.

El principio de no apostar sólo por un único fabricante y una única tecnología sigue teniendo sentido para el futuro, dijo el ministro en una rueda de prensa para evaluar la situación epidemiológica.

Grecia elimina la cuarentena para pasajeros provenientes de 32 países

Grecia eliminará la próxima semana la obligación de permanecer en cuarentena durante siete días para los pasajeros provenientes de los países de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Serbia y Emiratos Unidos Árabes, según confirmó este jueves a Efe una fuente del Ministerio del Turismo, en un primer paso hacia la apertura del turismo prevista para mediados de mayo.

Además, abrirán para los vuelos internacionales -de momento están abiertos tan solo los aeropuertos de Atenas y Salónica- los aeródromos de las islas de Kos, Míconos, Santorini, Rodas, así como los de la Cánea y Heraclión en Creta.

Vinculan los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca a la proteína FP4

Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según sendos estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.

El primero de ellos analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49).

Honduras registra 4.905 muertos por covid-19 desde el inicio de la pandemia

Honduras confirmó este miércoles 32 nuevos fallecimientos por covid-19, con los que la cifra se elevó a 4.905 desde marzo de 2020, cuando la enfermedad se comenzó a expandir en el país centroamericano, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los últimos 32 muertos registrados corresponden a varios días, indicó el Sinager en un comunicado.

En lo que respecta a nuevos casos positivos con covid-19, el organismo sanitario indicó que este miércoles fueron confirmados 1.510, entre 4.764 pruebas procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología.

Alejandro Fernández y Anitta dan positivo a prueba de covid en los Latin AMAs

El cantante mexicano Alejandro Fernández y la brasileña Anitta dieron positivo a pruebas de detección de la covid-19 a horas de que se celebre la gala de entrega de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), informaron este miércoles a Efe fuentes cercanas a los artistas.

Fernández, de 49 años, es uno de los invitados de honor en los premios, en los que inicialmente estaba previsto que recibiese el galardón “Ícono” en esta fiesta de la música latinoamericana a celebrar en la ciudad estadounidense de Sunrise (Florida).

Información de EFE