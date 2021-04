Jorge Rodríguez denuncia supuesta trama de la oposición para "robarse" $52 millones - Runrun

Jorge Rodríguez aseguró que el Parlamento chavista hará una investigación y citará también a Seguros Mercantil

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez aseguró que los diputados del Parlamento electo en 2015, presidido por Juan Guaidó, planifican una supuesta trama para “robarse” $52.118.733 millones.

En rueda de prensa, desde el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, Rodríguez presentó un audio, en el que aseguró que es la voz del diputado Sergio Vergara, donde explica los detalles del mencionado presupuesto aprobado por la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos.

El dinero sería distribuido supuestamente, entre funcionarios, parlamentarios y magistrados vinculados al gobierno interino de Guaidó. Vergara indicó en el audio que habría siete partidas: Defensa de la Democracia, $23.496.400; Asamblea Nacional, $siete millones 288.565; Despacho de la Presidencia, $un millón 930.545; Asuntos Exteriores, $cinco millones 614.700; Comunicaciones $cuatro millones 583.319; Consejo Administrativo, Gasto, $cuatro millones 268.675; Contraloría, $725.810; Magistrados, $un millón 758.000; Consejo de Defensa Judicial $262.800; Consejo de Empresas $435.312; Procuraduría, 384. 600; Juntas Ad Hoc $un millón 154.400 y Banco Central de Venezuela $215.506.

Rodríguez aseguró que las presuntas pruebas -los audios- indican que Guaidó y su equipo han utilizado recursos de bienes del Estado, como Pdvsa y Monómeros, para su disfrute personal.

“Es un hecho que maltrata a todo el pueblo de Venezuela; nadie puede decir que el proyecto de Guaidó tiene algún viso de futuro y podría preguntarse por qué persiste esa pantomima, esa fantasía, la implantación de la república de Narnia”, añadió.

También recordó que la firma del diputado Vergara aparece en el supuesto contrato suscrito con el exmilitar estadounidense, Jordan Goudreau, miembro principal de la empresa de seguridad SilverCorp, para organizar una incursión de elementos armados al país y así derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Jorge Rodríguez denuncia una reunión virtual

Jorge Rodríguez también indicó que el presupuesto de $52 millones se acordó en una reunión virtual, el pasado lunes, 12 de abril de este año, a través de la plataforma Zoom, en la que habrían participado los diputados Vergara, Franco Casella, Freddy Superlano, Winston Flores, Adriana Pichardo, Gilber Caro y Tamara Adrián.

Agregó que actualmente hay una pelea dentro de la oposición por este dinero y que el diputado Alfonso Marquina, está solicitando, presuntamente, $180 mil para CapitolioTV.

“Decimos que es una doble estafa porque genera un presupuesto para presentárselo a la administración Biden y la OFAC, del dinero secuestrado de Venezuela los libere y les entregue la módica suma 53 millones de dólares», dijo el presidente de la AN chavista.

Igualmente dijo que Vergara refiere que el presupuesto es menor al de 2020, que llegó a $100 millones, porque se restaron fondos que irían destinados al pago de las vacunas contra la COVID-19 y también se suprimió el monto correspondiente al pago del bono “Héroes de la Salud”.

En los audios presentados por Rodríguez, se hace referencia a una partida para cubrir un seguro médico para los diputados opositores, a cargo de Seguros Mercantil. Añadió que esto será investigado y que la empresa de seguros será convocada al Parlamento para que de explicaciones de esta situación.

Reclamos

Al hacer referencia a la partida para Asuntos Exteriores (más de cinco millones de dólares), Jorge Rodríguez aseguró que Juan Guaidó tiene “un rollo armado” en las embajadas de ese gobierno que insistió en llamar «de Narnia» para enfatizar el carácter imaginario del mismo. En ese sentido indicó que los embajadores de Guaidó están protestando porque les rebajaron los sueldos.

Precisó que la partida para comunicaciones va para el periodista Alberto Federico Ravell y el diputado Freddy Guevara, y que los magistrados recibirían un millón de dólares cada uno.

También llamó la atención en que hay recursos de $1.380.000 para gastos adicionales y que según el video presentado incluiría los consumos por concepto de alimentación por parte de Juan Guaidó y sus colaboradores.

Jorge Rodríguez aseguró que la Asamblea Nacional chavista iniciará una investigación sobre la apropiación de estos fondos del Estado por parte de diputados de la oposición.

Reacción

El exprocurador especial, José Ignacio Hernández respondió a las acusaciones de Jorge Rodríguez a través de su cuenta de Twitter.

Hernández aseguró que el gobierno de Maduro lo “acosa” y que “no se han enterado” que ya no es el procurador especial desde hace casi un año. “Pero así son: solo les queda el insulto y la mentira, como instrumentos de violación de derechos humanos”, expresó.

“La ilegítima Asamblea Nacional y sus miembros son cómplices de violaciones de derechos humanos. Yo no soy procurador y no he solicitado -ni recibido- dinero alguno. Claro ejemplo de cómo elecciones amañadas terminan en más violación de derechos humanos”, añadió en otro trino.

El régimen de Maduro sigue acosándome. Ni se han enterado que, desde hace casi un año, no soy Procurador. Pero así son: solo les queda el insulto y la mentira, como instrumentos de violación de derechos humanos. https://t.co/9lmV8aRRS1 — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 13, 2021

La ilegítima Asamblea Nacional y sus miembros son cómplices de violaciones de derechos humanos. Yo no soy procurador y no he solicitado -ni recibido- dinero alguno. Claro ejemplo de cómo elecciones amañadas terminan en más violación de derechos humanos. https://t.co/HlFHA3LAdg — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 13, 2021

Hasta el momento no ha habido otras reacciones de los diputados mencionados por Rodríguez.

Con información de TalCual