OVF: Índice de remuneración salarial del sector público es de $4,7 mensuales - Runrun

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), se presentó este martes, 13 de abril, el Índice de Remuneraciones del Trabajador Venezolano (IRTV).

La presentación fue hecha por el economista Omar Zambrano, quien detalló las cifras relativas a las remuneraciones salariales del sector público y del sector privado.

“Estamos en medio de una recesión económica profunda, por tanto, el colapso de las condiciones de vida está relacionado con lo que les pasó a los salarios de los venezolanos”. Asimismo, sobre las bases del estudio indicó que, “Se calcula el valor del salario en un punto en el tiempo. Debemos ir más allá porque la única variable que se puede seguir es la que surge cada vez que gobierno aumenta el sueldo, el Banco Central de Venezuela (BCV) ya no proporciona esta información”, expresó Zambrano.

Asimismo, el economista explicó que el Índice de remuneración”no cubre al sector informal, al sector financiero, ni a los trabajadores por cuenta propia de Venezuela, solo el salario y remuneraciones del sector privado formal y el sector público”.

“Aquí, se resumen los principales hallazgos para los datos recolectados entre octubre 2020 y febrero 2021, con un total de 313 empresas encuestadas, pertenecientes a 5 sectores de la economía no financiera”, reveló el economista.

Por su parte, el economista y diputado José Guerra, expuso que este estudio permite ver “cómo se mueve la economía y el deterioro del salario del venezolano.”

También, Guerra insistió en el valor del mismo al llenar un espacio puesto a disposición de los venezolanos y del mundo.

“En septiembre del 2020, el OVF inició el proyecto de diseño, recolección, análisis y visualización de este nuevo Índice y los siguientes resultados resumen la información de las remuneraciones salariales totales reportadas por los establecimientos encuestado”, dijo Guerra.

De acuerdo con algunos datos del estudio del Índice de remuneración, el sector agrícola y el manufacturero son aquellos que en el agregado remuneran mejor a sus trabajadores.

Más hallazgos

Zambrano señaló que casi la mitad del empleo total en el país está en la actividad por cuenta propia e independiente, es una especie de informalidad del empleo, no asignado a sector privado formal o al sector público.

“La mitad del país no pertenece al sector formal desde el punto laboral, pues, 85% de los trabajadores está dedicado a actividades como de categoría no calificada (Obreros y empleados no calificados)”, detalló Zambrano.

Además, indicó que otro de los hallazgos fue que el pago en especie que recibe una parte de los trabajadores.

En cuanto al salario promedio de la economía (remuneración total mensual) al cierre de enero 2021 en el sector formal expresó que, es de es de 85 millones de bolívares.

“El salario promedio de la economía en dólares es de $50 en el sector formal privado y de $4,7 mensuales en el sector público”, reveló.

“El salario se está dolarizando más en sector informal, porque existen algunas empresas tienen restricciones para pagar en dólares. Sin embargo, en 2020 más del 80% de los salarios fueron pagados en bolívares. Enero de 2021 casi la mitad de los salarios se pagan en dólares americanos (US$)”, comunicó Zambrano.

Por otra parte, destacó que las remuneraciones salariales en el sector privado “crecieron un 22,7% en términos reales entre enero 2020 y enero 2021”.

Con relación a los salarios afirmó: “El salario promedio de la economía (el paquete anual mensualizado) se ubicó en enero de 2021 en 85,5 millones de bolívares equivalentes 55$. El salario promedio del sector privado fue de $70,1, mientras que el salario promedio del sector público fue de $4,7. Las remuneraciones promedio del sector privado crecieron 41,5% en el sector formal privado y mientras que en el sector público cayeron en más de 82,7%”.

Con información de Nota de Prensa