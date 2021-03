Alcaldesa de Bogotá se disculpa por comentarios contra migrantes venezolanos - Runrun

Los comentarios de López, que muchos calificaron como xenófobos, ocurrieron dieron tras conocerse la muerte del policía Edwin Caro

La alcaldesa de Bogotá (Colombia), Claudia López, se disculpó este jueves, 18 de marzo, por sus recientes declaraciones sobre los migrantes venezolanos.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos”, dijo López.

Asimismo, señaló que en la ciudad deben enfrentar la inseguridad sin causar más zozobra. “No es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano, eso no es cierto”, dijo.

“Al que necesita una cita médica se le da tratamiento por igual. Al contrario. El que es migrante, que tal vez no tiene documentos, que tal vez no tiene registro, la tiene mucho más difícil. Entre todos tenemos que poder salir adelante”, argumentó.

Esta disculpa llega luego que, en días pasados, la alcaldesa hizo declaraciones en las que señalaba a los migrantes venezolanos como responsables de la inseguridad en la capital colombiana.

Los comentarios de López, que muchos calificaron como xenófobos, ocurrieron dieron tras conocerse la muerte del policía Edwin Caro durante un tiroteo en el norte de Bogotá, en manos de un venezolano.

“Primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos”, fueron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá sobre los migrantes venezolanos.

Ahora, una semana después, López rectifica, pero no era la primera vez que hacía comentarios estigmatizando a los migrantes venezolanos. A finales de octubre del 2020, la funcionaria también vinculó a los connacionales con el crimen en Bogotá.

“No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente”, dijo en aquella oportunidad.

Con información de El País