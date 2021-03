El Mañanero de hoy #19Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Cuidarse es la mejor vacuna, es lo que garantiza la salud y la vida. Sobre todo ahora, que están las variantes brasileñas, la P1 y la P2. No es cuento, no es coba, no es jueguito. Las dos variantes brasileñas son altamente contagiables y le meten una carga viral altísima al cuerpo», Nicolás Maduro #18Mar