ReporteCoronavirus | Las 5 noticias más importantes de la tarde #17Mar - Runrun

Para la tarde de este miércoles #17Mar hay cinco noticias resaltantes sobre esta pandemia, que se presentan a continuación:

Colombia consigue aplicar un millón de vacunas contra la covid-19 en el primer mes

Colombia logró aplicar en el primer mes más de un millón de dosis superando así la meta que se había fijado cuando comenzó a inmunizar a las personas mayores de 80 años y la primera línea del personal de salud.

Adel Mass Arcón, un adulto mayor de 97 años, recibió este miércoles en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, la dosis un millón administrada en Colombia. EFE

OPS recomienda que se siga usando vacuna AstraZeneca

La Organización Panamericana de la Salud pidió el miércoles a los países de las Américas que sigan incluyendo las vacunas AstraZeneca en sus planes de inmunización contra el coronavirus.

Recientemente, países como Alemania, Francia, Italia y España suspendieron el uso de ese fármaco por reportes de que algunas personas que la recibieron presentaron coágulos. AP

Biden critica a los que no se ponen la vacuna COVID-19

El presidente Joe Biden declaró que todos los estadounidenses deben aplicarse la vacuna contra el coronavirus, y que no entiende a los que se las dan de “machos” y se niegan a inocularse.

“Simplemente no entiendo a los que se la dan de machos y dicen ‘No me voy a vacunar, soy estadounidense y tengo mi derecho, mi libertad a no vacunarme’”, declaró el mandatario a ABC News. AP

Allanan Ministerio Salud de Ecuador por vacunación irregular

Agentes fiscales allanaron las instalaciones del Ministerio de Salud de Ecuador en busca de evidencia de que personas que no pertenecían a grupos prioritarios como el personal sanitario o los adultos mayores fueron vacunadas contra el nuevo coronavirus.

La Fiscalía afirmó que la diligencia se cumple luego de que la nómina de inmunizados fue remitida “incompleta, sin nombres de las personas que han sido vacunadas”. AP

España respalda el certificado de vacunación propuesto por la UE

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó el respaldo de España a la propuesta de certificado de vacunación presentado por la Unión Europea (UE).

“El certificado de vacunación que hoy propone la Comisión Europea es una buena noticia para avanzar en esta dirección. Cuentan con el apoyo de España”, recalca el jefe del Ejecutivo español. EFE