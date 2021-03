ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #10Mar - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 117.861.487 infectados y 2.615.348 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Un estudio confirma que la vacuna de Pfizer neutraliza la variante brasileña

La vacuna para el Covid-19 de Pfizer Inc. y BioNTech SE fue capaz de neutralizar una nueva variante del coronavirus que se propaga rápidamente en Brasil, según un estudio de laboratorio publicado el lunes en el New England Journal of Medicine. La sangre extraída de personas a las que se había administrado la vacuna neutralizó una versión modificada del virus que contenía las mismas mutaciones de la parte de la espiga de la variante P.1, altamente contagiosa, identificada por primera vez en Brasil, según el estudio realizado por científicos de las empresas y de la rama médica de la Universidad de Texas. EU

OMS cree que desoír alertas sobre el virus facilitó su extensión

La pandemia de la covid-19, que ha matado ya a más de 2,6 millones de personas en un año, se propagó con rapidez por todo el mundo, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, para algunos críticos, fueron lentas e insuficientes. La organización internacional defiende que sus advertencias fueron desoídas, lo que facilitó que el nuevo coronavirus se propagara rápidamente hasta alcanzar la cifra actual de 117 millones de casos confirmados. UR

Farmacéuticas advierten escasez de materias primas para vacunas anticovid

Al menos 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron el martes dos días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anticovid, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas. EI

Llegaron 100.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer a Colombia

“A las 4:58 a.m. llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado un nuevo lote con 100 mil vacunas, de los acuerdos bilaterales con Pfizer. Avanzamos, de acuerdo con el cronograma, con la llegada de más biológicos para continuar progresivamente con nuestro Plan Nacional de Vacunación”, informó el mandatario de Colombia, Iván Duque. EU

La pandemia se agrava en Chile pese al éxito de la vacunación

Las autoridades chilenas informaron este miércoles que la tasa de positividad -el número de contagios de covid-19 detectados por cada 100 test PCR realizados- se elevó hasta el 11,01 %, un dato que no se registraba desde la peor época de la pandemia, en junio de 2020. El porcentaje se obtuvo a partir de los resultados de 35.006 exámenes PCR realizados en la jornada anterior y vino acompañado de un conteo de 3.958 nuevos contagios, que se sitúan en el promedio de los 4.000 casos diarios que se viene registrado desde finales de febrero, con picos de más de 5.000. UR

Estudio israelí encuentra anticuerpos de vacuna contra la COVID-19 en la leche materna

A través de la leche materna, las mujeres vacunadas contra el coronavirus pueden transferir los anticuerpos a los bebés y niños lactantes, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv y el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv – Ichilov en Israel. Según refiere el portal web Infobae, el cual cita un artículo publicado en The Jerusalem Post la investigación, de la que participaron 10 mujeres, apuntó a verificar no solo si se encontraban anticuerpos en la leche, sino también si tenían la capacidad de neutralizr el virus. EI