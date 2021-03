British Council celebra sus 80 años en Venezuela - Runrun

El British Council en Venezuela celebra 8 décadas en el país generando oportunidades y promoviendo las relaciones culturales

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Favorece el conocimiento y el entendimiento entre el Reino Unido y los países donde opera, creando oportunidades, estableciendo vínculos y generando confianza mutua. Fundado en 1934, posee 110 oficinas alrededor del mundo a través de las cuales desarrolla proyectos de colaboración en el campo del arte y la cultura, la enseñanza del idioma inglés, la educación y la sociedad civil.

En este año 2021, el British Council en Venezuela celebra 80 años de trayectoria, de conexión e intercambio con el Reino Unido a través de proyectos educativos, que van desde la enseñanza de inglés a niños, jóvenes y adultos, la realización de pruebas de certificación internacional de manejo del idioma como IELTS Academic, General Training o UKVI, hasta la promoción de las relaciones culturales a través de diversos proyectos artísticos que han impulsado el desarrollo cultural de ambos países.

El Centro de Enseñanza del British Council en Venezuela se ha expandido durante estos 80 años de historia. Anualmente, capacita a más de 6,000 estudiantes entre niños, jóvenes y adultos, quienes se benefician de las clases de inglés en sus diferentes niveles, que van desde principiante a avanzado, que están a cargo de 18 profesores certificados con los cursos CELTA y TYLEC, internacionalmente reconocidos.

El compromiso con la enseñanza del inglés va más allá del salón de clases, por lo que se ofrecen diversas actividades adicionales con temas y enfoques específicos para cubrir las necesidades de nuestros usuarios como, por ejemplo: inglés para negocios, club de conversación, talleres de gramática y pronunciación, así como los campamentos de verano durante los meses de julio y agosto.

En las aulas escolares del sector público en Venezuela también se ha sentido la labor del British Council en Venezuela, con la incorporación del Programa Nacional de Formación (PNF) y Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Como resultado, desde el año 2016, se han capacitado y entrenado, bajo la metodología del British Council, alrededor de 2,000 profesores generalistas en la enseñanza del inglés en escuelas públicas de educación primaria de todo el país, a través del PNFA. Esta iniciativa ha beneficiado a 27.000 niños, quienes han incorporado a su aprendizaje el idioma inglés, oportunidad que estaba limitada a las escuelas privadas del país.

Esta labor cuenta con la participación además de consultores británicos, quienes, en un trabajo conjunto con profesionales del sector educativo del país, generaron una metodología de enseñanza, publicaciones para usar en el salón de clases, vídeos tutoriales, micros de radio y hasta una aplicación, todavía en desarrollo, para llevar estos materiales al contexto digital y así llegar a más profesores y estudiantes del territorio nacional.

Por otro lado, más de 10.000 organizaciones en 140 países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, aceptan la prueba de inglés IELTS, que ofrece el British Council en Venezuela. En los últimos dos años el departamento de exámenes ha realizado más de 800 exámenes de inglés IELTS, lo que se traduce en beneficio para quienes han concretado planes de estudiar, trabajar en un país de habla inglesa o emigrar.

Desde el 2015 el British Council en Venezuela es un centro certificado para realizar exámenes IELTS UKVI. En cuanto a las becas Chevening, impulsadas por la Embajada de Reino Unido en Venezuela, la organización también ha tenido un rol fundamental de apoyo, promoción y realización de exámenes IELTS para este fin.

Los proyectos artísticos han fortalecido las relaciones culturales entre el Reino Unido y Venezuela a lo largo de estos 80 años, y han brindado oportunidades de intercambio, capacitación y desarrollo profesional a un importante número de artistas y profesionales del sector cultural del país. Esto, a través de diversas iniciativas que van desde exposiciones realizadas en los principales museos del país, programas de capacitación para profesionales de las artes visuales, la participación de compañías de teatro británico en festivales y programas de capacitaciones para talentos emergentes de las artes escénicas, apoyo al sector de la música clásica a través de la participación de músicos británicos en festivales y masterclass.

De igual modo, el sector de la industria musical contemporánea ha sido ampliamente abordado brindando oportunidades para que los profesionales del sector dialoguen, se conecten y reaccionen ante los desafíos de la música independiente a nivel global. La arquitectura y el diseño es otra de las áreas en las que el British Council ha brindado importantes aportes, promoviendo además el adecuado uso del espacio público, la integración comunitaria y la preservación del ambiente en tiempos donde el impacto del cambio climático constituye una prioridad.

Las artes como herramienta para promover la inclusión social y alejar a los jóvenes de la violencia, es otra de las líneas de trabajo en la que el British Council Venezuela ha realizado una importante labor, apoyando al talento joven con actividades que promueven el desarrollo de habilidades, el empoderamiento y el desarrollo de proyectos de acción social y emprendimiento, así como brindando capacitación y trabajando de la mano de con líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. El British Council en Venezuela desarrolla además una importante agenda en temas que incluyen a grupos vulnerables, abordando a través de sus proyectos culturales temas de género, el empoderamiento femenino, la comunidad LGBTIQ+ y propiciando la participación de personas con discapacidad en actividades culturales. Proyectos como Smile ID, Souvenirs del Siglo XXI, Magic Pencil, Curators Study Visit, Incubator Urbano, Livevibe, Backstage to the Future, Selector Pro, Busca tu Espacio, Reframing Spaces Caracas, Active Citizen y la visita de compañías de teatro como Rhum and Clay, Two Gents production y Paines Plough, son algunas de las diversas iniciativas que definen la historia del British Council en Venezuela.

Proyectos en educación, inglés, arte y cultura han impulsado y promueven esas conexiones y oportunidades internacionales, que ratifican el compromiso de la organización por la equidad, la diversidad e inclusión.