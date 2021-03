ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #1Mar - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 114.350.611 infectados y 2.536.865 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Chile detecta más de 4 mil nuevos contagios mientras inaugura el año escolar

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este lunes la detección de 4.082 nuevos contagios por coronavirus mientras el país inició un nuevo año escolar, pese al temor de las comunidades por la aparición de rebrotes en medio de la segunda ola. «No quiero que la población piense que hemos derrotado a la pandemia. No es el momento de relajarse ni por las vacunas ni por el regreso de las vacaciones», señaló el ministro de Salud, Enrique Paris. UR

El ajuste de la mascarilla es tan importante como el material del que está hecha

A la hora de elegir una mascarilla que proteja contra el coronavirus, elegir de qué material filtrante está compuesta es tan importante como que se ajuste adecuadamente al usuario. Es más, cuando una mascarilla de alto rendimiento, como una N95, una KN95 o una FFP2, no se ajusta correctamente a la cara del usuario, no funciona mejor que una de tela básica. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), cuyos resultados han sido publicados en la revista PLoS ONE. El País.es

El país que no aplicará vacunas contra el Covid-19 y el riesgo que significa para el mundo

Tanzania ha tenido un enfoque muy particular para controlar el SARS-CoV-2. El año pasado, solo unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente John Magufuli declaró a Tanzania libre de covid-19 tras tres días de oraciones nacionales. Desde entonces, se ha negado a imponer un confinamiento, ha reabierto las escuelas, ha permitido la celebración de grandes eventos deportivos, ha continuado con las reuniones religiosas, ha dejado de hacer pruebas y ha suspendido las campañas de comunicación públicas sobre el virus. El país también ha dejado de notificar casos y muertes. Infobae

OMS cree que es “prematuro” predecir el fin del Covid-19 en 2022

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, consideró hoy “prematuro y poco realista” predecir que el coronavirus causante de la COVID-19 estará erradicado en 2022, aunque indicó que sí espera que para entonces haya dejado de provocar muertes y casos graves. “Sería prematuro y poco realista creer que acabaremos con el virus a finales de este año, pero sí podemos acabar con las hospitalizaciones y las muertes, terminar con la tragedia asociada con la pandemia”, aseguró Ryan en rueda de prensa. LP

Una sola dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca reduce en 80% las hospitalizaciones de adultos mayores

Una sola dosis de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas tanto por Pfizer como por AstraZeneca pueden reducir las hospitalizaciones entre los mayores de 80 años de edad en más de 80%. Esto, según los datos de un estudio preliminar divulgado este lunes por la agencia pública de salud de Inglaterra. “Esta es una noticia extremadamente buena”, declaró en una rueda de prensa el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock. EN