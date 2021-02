ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #22Feb - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 111.633.620 infectados y 2.471.494 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

OMS pide a países ricos no limitar vacunas a países pobres

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó este lunes a los países ricos a asegurarse de que realmente necesitan ordenar vacunas adicionales contra la COVID-19, para no socavar los intentos de entregarlas a los países más pobres. Las naciones acaudaladas han adquirido miles de millones de vacunas mientras que algunos países en desarrollo tienen pocas o ninguna. EI

Anthony Fauci considera posible que se deba usar tapabocas hasta 2022

El médico epidemiólogo Anthony Fauci, de Estados Unidos, consideró como una posibilidad que las personas en todo el mundo utilicen tapabocas para protegerse del covid-19 hasta 2022. Las declaraciones de Fauci sobre el uso del tapabocas las dio el experto en una entrevista en el programa State of the Union. El médico señaló que todo dependerá del nivel de dinámica del virus en el mundo. EN

Buenos Aires inició vacunación a personas mayores de 80 años

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó este lunes a vacunar a los mayores de 80 años con el inmunizante indio Covishield, del que las autoridades capitalinas tienen una primera remesa de 40.000 dosis, que prevén suministrar en esta etapa a un ritmo de 5.000 vacunas por día. UR

España extiende exigencia de PCR a 13 países de Latinoamérica

España prorrogó hasta el 7 de marzo la exigencia de una prueba negativa PCR de covid-19 para poder entrar a su territorio desde trece países latinoamericanos. Estos países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, según el listado divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que excluye a Costa Rica respecto a la anterior lista de hace quince días. UR

Las cosas que hacemos que no funcionan contra el coronavirus

El consenso entre los expertos que consultamos es que no funcionan estas medidas, pero que desinfectar los zapatos o dejarlos a la entrada de la casa puede evitar que entre la suciedad y contaminantes. «La verdad es que los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben», explica la viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. CNN