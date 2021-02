AN de Maduro aprueba designación de miembros de la sociedad civil para Comité de Postulaciones Electorales - Runrun

El diputado José Gregorio Correa indicó que los postulados fueron elegidos por unanimidad

En la sesión de este martes, 4 de febrero, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó la designación de los 10 miembros de la sociedad civil para conformar el Comité de Postulaciones que nombrará un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El diputado Giuseppe Alessandrello presentó los 10 nombres seleccionados en la Comisión Preliminar, que preside. Informó que en total se postularon 163 ciudadanos “que representan el talante democrático y participativo del pueblo venezolano”.

De ese total, preseleccionaron a 63 y luego, por unanimidad, escogieron a los 10 miembros de la sociedad civil, donde solo hay dos mujeres.

Los elegidos son el rector de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) Carlos Boully; el licenciado en administración de empresas agropecuarias, Edgar Martínez; Fernando Rivero Osuna del sector de las comunas y director del diario Ciudad Guárico; el ingeniero geólogo y asesor de minería, Carlos Olivero; Mercedes Gutiérrez, del sector trabajadores; Jesús González, especialista en gobernabilidad y exasesor de la Alcadía de Chacao; Mauricio Pérez, especialista en ingeniería de sistemas; José Estevez, del sector adultos mayores y Soila Milagros del sector indígena.

El segundo vicepresidente de la Comisión Preliminar de la AN, el diputado José Gregorio Correa indicó que el camino para dirimir los conflictos políticos es el electoral. “Venezuela no puede seguir explorando caminos que no nos llevan a ninguna parte, que han generado retraso en lo económico, social, y en lo afectivo. Esta comisión llegó acuerdos unitarios ¿y por qué? Porque entendemos que el país tenía que estar primero”.

Añadió que luego de revisar a los 163 postulados, de “manera exhaustiva” llegaron a la conclución de los 10 seleccionados. “Eso dice bien, de una Venezuela que piensa distinto y de ciudadanos que pensamos distinto, que es mi caso”.

Correa dijo que “nada nos cuesta entender que Venezuela está primero, primero que la violencia, el enfrentamiento, primero que el daño al país, porque cuando se le quiere hacer daño al país se le hace daño al venezolano y el que quiera hacerle daño al venezolano, en esa, yo no me anoto”.

José Gregorio Correa indicó que se ha logrado un gran paso el ponerse de acuerdo después de 17 años para poder nombrar por unanimidad a los miembros del comité de postulaciones electorales.

Por último, el presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez informó que estos ciudadanos serán juramentados en la próxima sesión del martes, 9 de febrero.