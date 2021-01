Capriles: La vacunación no puede convertirse en un negocio de bodegones - Runrun

Capriles rechazó que en Venezuela todavía no se conoce nada sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, dijo este lunes, 25 de enero, que el proceso e vacunación contra la COVID-19 en Venezuela no puede convertirse en nuevo negocio al que solo puedan acceder quienes tengan dólares, o “nuevos bodegones”.

Durante una rueda de prensa, Capriles recalcó que la vacunación contra este virus no puede convertirse en un negocio de bodegones: “O sea, ¿aquí el que no tenga dólares o no tenga plata no se va a poder vacunar? La vacunación en Venezuela no puede convertirse en los nuevos bodegones de vacunas”.

También, cuestionó mientras en la mayoría de los países las campañas de vacunación contra el coronavirus ya están en marcha, en Venezuela no se conoce nada sobre el proceso.

“A esta hora, mientras el mundo se prepara para su proceso de vacunación, para la adquisición de vacunas, nosotros no tenemos ni idea de qué va a pasar aquí con la vacunación”, advirtió Capriles.

En cuanto a la vacuna, Nicolás Maduro ha dicho que firmó la adquisición de las primeras 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19, que prevé lleguen al país durante el primer trimestre del año y que serán distribuidas de forma gratuita.

Asimismo, Maduro también se refirió a unas “gotas milagrosas” para neutralizar este virus. Se trata del medicamento Carvativir, gotas que, según dijo, anulan los síntomas de la COVID-19.

#25Ene @hcapriles: "Mientras el mundo se prepara para su proceso de vacunación, nosotros no tenemos idea de q va a pasar aquí, y la vacunación en Venezuela no puede convertirse en los nuevos bodegones de vacuna" pic.twitter.com/0EWU5npixZ

–@oliverandresfz — Reporte Ya (@ReporteYa) January 25, 2021

Con información de El Pitazo