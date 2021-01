ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #25Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 2.135.697 muertos en el mundo y 99.547.547 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Instituto Pasteur abandona su vacuna más avanzada contra el covid-19

El Instituto francés Pasteur anunció este lunes que abandona el desarrollo de su candidato a vacuna contra la covid-19 que estaba más avanzado, al haber mostrado en su fase clínica que no es suficientemente eficaz contra esa enfermedad. Se trata de una vacuna desarrollada a partir de la del sarampión, cuyos ensayos en humanos habían comenzado en agosto y cuyos resultados preliminares muestran que «las respuestas inmunitarias son inferiores a las de personas curadas de forma natural y a las observadas en otras vacunas ya autorizadas», señaló en un comunicado. UR

¿Por qué el riesgo de morir por coronavirus se duplica en los hombres?

Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale Takehiro Takahashi y Akiko Iwasaki analizaron esta situación. Concluyen en un artículo publicado en la revista Sciencie que la explicación está en la genética y en las hormonas. “Las diferencias sexuales más allá de los órganos sexuales están presentes en todas las especies y se extienden a los sistemas fisiológicos, incluido el sistema inmunológico”, afirman. EN

¿Debe preocuparte el aumento de peso de tus hijos durante la pandemia?

La falta de datos globales no ha impedido que muchos padres se preocupen o se pregunten si deben intervenir si su hijo aumenta de peso durante la pandemia. No obstante, si crees que el cuerpo de tu hijo es más grande de lo que podría ser en este momento, es importante ver ese cambio como algo que cause curiosidad, más que como un problema que resolver, dijeron los médicos y nutriólogos. Infobae

Academia de Medicina francesa recomienda no hablar ni llamar en el metro

La Academia de Medicina francesa aconseja a los usuarios del transporte común que, además de llevar mascarilla, se abstengan de llamar por teléfono o hablar para evitar contagios, y defiende la eficacia de las mascarillas de tela pese a que el Ejecutivo ha desaconsejado su uso. «El uso de mascarilla es obligatorio pero dado que estamos cerca los unos de los otros, se recomienda no hablar y no telefonear, porque a pesar de la mascarilla puede haber proyecciones», dijo el responsable de la célula de covid-19 de la Academia de Medicina en la emisora France Info. UR

Vacuna contra el coronavirus: por qué una vacuna que no evita la infección de covid-19 sigue siendo útil para frenar la pandemia

Es posible que una vacuna que “solo” prevenga la enfermedad no te impida transmitirla a otros, incluso si te sientes bien. Pero una vacuna que proporciona inmunidad esterilizante detiene el virus en seco. En un mundo ideal, todas las vacunas inducirían inmunidad esterilzante. Pero en la realidad, es extremadamente difícil producir vacunas que detengan por completo la infección por un virus. BBC Mundo

Moderna aseguró que su vacuna es efectiva contra las variantes del covid-19

La compañía de biotecnología Moderna informó este lunes 25 de enero que estudios de laboratorio han demostrado que su vacuna para el covid-19 protege contra las variantes del coronavirus identificadas en Reino Unido y Suráfrica. La vacuna debe proteger contra las variantes detectadas hasta esta fecha, informó la empresa después de realizar una prueba de laboratorio. EN