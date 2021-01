ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #22Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 2.101.894 muertos en el mundo y 97.986.357 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Pfizer y BioNTech firman un acuerdo con OMS para suministrar hasta 40 millones de dosis a países pobres

Pfizer y BioNTech anunciaron este viernes un acuerdo de compra anticipada con el mecanismo Covax de hasta 40 millones de dosis iniciales de su vacuna contra el covid-19, que se entregarán a lo largo de 2021. Así, se pretende garantizar que 92 países de ingresos bajos y medios bajos puedan acceder a las vacunas covid-19 al mismo tiempo que los países de ingresos más altos y “a un precio sin ánimo de lucro”. EN

Chile roza los 5 mil casos diarios de covid-19 la cifra más alta desde junio

Chile, inmerso en una segunda ola de contagios, rozó este viernes los 5.000 casos diarios de covid-19, una cifra que no se veía desde junio, cuando el país estaba en pleno pico de la pandemia, con la capital totalmente confinada y las actividades económicas semiparalizadas. UR

Cómo manejar un auto en forma segura para no contraer COVID-19, según los científicos

Aunque para algunos montar en transporte público en estos tiempos es una gran fuente de ansiedad, por la gran cantidad de personas que usan este medio y la dificultad de mantener las políticas distanciamiento, los científicos advierten que una de las alternativas, el carro particular, puede que no sea mucho más segura. Es más, ir el automóvil con alguien con quien no se convive es de las cosas más riesgosas en lo que respecta a la transmisión del coronavirus. Infobae

OMS, ante las dudas sobre Juegos Olímpicos de Tokio: “Hay que decidir según los riesgos”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no quiso comentar este viernes los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio (pospuestos en principio desde julio de 2020 al mismo mes de 2021), aunque señaló que los organizadores deberán tener en cuenta los riesgos para tomar su decisión. EN

Brasil autoriza uso de Coronavac para casos de emergencia

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó este viernes el uso en carácter de emergencia de las 4,8 millones de dosis producidas hasta ahora en Brasil de la vacuna contra la covid desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Por unanimidad, los cinco miembros de la dirección colegiada del regulador avalaron el uso en carácter de emergencia de las dosis de la Coronavac que son fabricadas en Brasil por el Instituto Butantan, vinculado a la Gobernación de Sao Paulo, lo que permitirá la continuidad de la campaña de vacunación iniciada esta semana. UR

Brasil registró un récord de divorcios durante la pandemia de coronavirus

Brasil registró un número récord de divorcios durante la segunda mitad de 2020, en medio de la crisis del coronavirus que golpeó al mundo y al confinamiento masivo de millones de personas, según datos divulgados el pasado jueves por el Colegio Notarial de Brasil. Entre julio y diciembre del año pasado, los notarios de todo el país recibieron 43.859 pedidos de disolución matrimonial, lo que representa un alza del 15% frente a las 38.174 solicitudes realizadas en el mismo periodo de 2019. Infobae